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Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию
Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию
Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T21:27
2023-09-15T21:27
украина
венгрия
виктор орбан
словакия
польша
матеуш моравецкий
еврокомиссия
в мире
зерно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Следом представители Минсельхоза Венгрии и Словакии также в одностороннем порядке решили продлить запрет на ввоз украинского зерна.Причем Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Список продуктов был опубликован в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23.00 15 сентября (0.00 16 сентября мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном.В этот же день Еврокомиссия, как сообщает РИА Новости, решила снять запрет на импорт зерна с Украины в пять приграничных стран, обязав Киев ввести меры контроля за экспортом. План действий Украина должна представить Еврокомиссии и затронутым соседним странам 18 сентября.Ранее министр сельского хозяйства Польшы Роберт Телус заявлял, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. По его словам, при сохранении риска попадания украинского зерна на польский рынок, страна заблокирует вступление Украины в ЕС. Для Польшы важнее интересы ее фермеров.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕКИгнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из УкраиныСудьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
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украина, венгрия, виктор орбан, словакия, польша, матеуш моравецкий, еврокомиссия, в мире, зерно
Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию

Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна

21:27 15.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Следом представители Минсельхоза Венгрии и Словакии также в одностороннем порядке решили продлить запрет на ввоз украинского зерна.
Причем Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Список продуктов был опубликован в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23.00 15 сентября (0.00 16 сентября мск) и подписан премьер-министром страны Виктором Орбаном.
В этот же день Еврокомиссия, как сообщает РИА Новости, решила снять запрет на импорт зерна с Украины в пять приграничных стран, обязав Киев ввести меры контроля за экспортом. План действий Украина должна представить Еврокомиссии и затронутым соседним странам 18 сентября.
Ранее министр сельского хозяйства Польшы Роберт Телус заявлял, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. По его словам, при сохранении риска попадания украинского зерна на польский рынок, страна заблокирует вступление Украины в ЕС. Для Польшы важнее интересы ее фермеров.
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УкраинаВенгрияВиктор ОрбанСловакияПольшаМатеуш МоравецкийЕврокомиссияВ миреЗерно
 
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