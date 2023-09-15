https://crimea.ria.ru/20230915/polsha-prigrozila-ukraine-zablokirovat-vstuplenie-v-es-1131437602.html

Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС

Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС

Украина сегодня представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, и, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Польша... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T19:43

2023-09-15T19:43

2023-09-15T19:43

польша

украина

в мире

европейский союз

зерно

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СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украина сегодня представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, и, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Польша заблокирует вступление Украины в ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, его слова приводит издание Do Rzeczy.По его словам, блокирование Польшей поступления на ее рынок украинского зерна – необходимая мера и один из инструментов выстраивания возможности вступления Украины в Европейский Союз.Это непростой путь, однако, когда Польша вступала в ЕС, "ей были поставлены очень жесткие условия", отметил чиновник, и теперь такие же условия должна принять Украина.Ранее Польша запретила ввоз зерна из Украины с 15 сентября, не дожидаясь решения Еврокомиссии 15 сентября. До этого польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что не допустит ввоза украинского зерна в Польшу, даже если ЕК не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки Евросоюза. Он подчеркнул, что интересы польских фермеров превыше всего для страны и будут защищаться независимо от решений извне. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, в мире, европейский союз, зерно