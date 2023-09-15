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Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
Украина сегодня представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, и, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Польша... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T19:43
2023-09-15T19:43
польша
украина
в мире
европейский союз
зерно
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СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украина сегодня представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, и, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Польша заблокирует вступление Украины в ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, его слова приводит издание Do Rzeczy.По его словам, блокирование Польшей поступления на ее рынок украинского зерна – необходимая мера и один из инструментов выстраивания возможности вступления Украины в Европейский Союз.Это непростой путь, однако, когда Польша вступала в ЕС, "ей были поставлены очень жесткие условия", отметил чиновник, и теперь такие же условия должна принять Украина.Ранее Польша запретила ввоз зерна из Украины с 15 сентября, не дожидаясь решения Еврокомиссии 15 сентября. До этого польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что не допустит ввоза украинского зерна в Польшу, даже если ЕК не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки Евросоюза. Он подчеркнул, что интересы польских фермеров превыше всего для страны и будут защищаться независимо от решений извне. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
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польша, украина, в мире, европейский союз, зерно
Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС

Минсельхоз Польши: вступление Украины в ЕС может быть блокировано из-за зернового вопроса

19:43 15.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украина сегодня представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, и, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, Польша заблокирует вступление Украины в ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, его слова приводит издание Do Rzeczy.
"Это нормально, что Украина заботится о своих интересах, ей хочется, чтобы было как можно проще. А мы заботимся о своих. Для нас интерес польского фермера является самым важным", – сказал Телус.
По его словам, блокирование Польшей поступления на ее рынок украинского зерна – необходимая мера и один из инструментов выстраивания возможности вступления Украины в Европейский Союз.
Это непростой путь, однако, когда Польша вступала в ЕС, "ей были поставлены очень жесткие условия", отметил чиновник, и теперь такие же условия должна принять Украина.
"Когда мы вступили в ЕС, нам тоже были навязаны условия, так почему бы нам не поставить условия Украине", – сказал министр, отметив, что в противном случае "Польша наверняка не согласится на присоединение Украины" к Евросоюзу.
Ранее Польша запретила ввоз зерна из Украины с 15 сентября, не дожидаясь решения Еврокомиссии 15 сентября.
До этого польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что не допустит ввоза украинского зерна в Польшу, даже если ЕК не прислушается к полякам и не закроет сельскохозяйственные рынки Евросоюза. Он подчеркнул, что интересы польских фермеров превыше всего для страны и будут защищаться независимо от решений извне.
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ПольшаУкраинаВ миреЕвропейский СоюзЗерно
 
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