https://crimea.ria.ru/20230919/proschay-palyanytsya-ukraina-grozit-evropeyskim-sosedyam-otvetnymi-sanktsiyami-1131523613.html

Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями

Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями

Украина угрожает Польше, Венгрии и Словакии, запретившим экспорт зерна и других продуктов из Украины, зеркальными мерами. Об этом заявил премьер-министр страны... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:12

2023-09-19T15:17

украина

денис шмыгаль

в мире

зерно

польша

словакия

венгрия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украина угрожает Польше, Венгрии и Словакии, запретившим экспорт зерна и других продуктов из Украины, зеркальными мерами. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - написал он в своем Telegram-канале.Одновременно украинское правительство предлагает ЕС и странам-соседям некий компромисс в виде контроля за экспортом. Контролировать, по версии украинского премьера, будут четыре группы товаров. "В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", - написал Шмыгаль, но не озвучил, каких именно результатов планируется достичь таким образом.В случае, если страны-соседи не согласятся на эти условия, Киев оставляет за собой право на ответные санкции, заявил украинский премьер.На данный момент Украина уже отправила формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. При этом премьер признает, что в существующих условиях дальнейшая блокировка аграрного экспорта странами-соседями "ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам".О продлении запрета на экспорт украинского зерна 8 сентября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, для Польши важнее всего – интерес польского фермера, и она не поменяет своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины. Эксперты объясняют такую позицию польского лидера его участием в предстоящих выборах, в ходе которых он надеется на поддержку фермеров, которые, в свою очередь, протестуют против поставок дешевого украинского зерна.15 сентября запрет на импорт зерна ввели Венгрия и Словакия, причем у венгров под запрет попали еще 24 наименования сельскохозяйственных товаров, включая мясо, яйца, овощи, семечки подсолнечника и вино.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕКИгнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из УкраиныСудьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление

https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html

украина

польша

словакия

венгрия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, денис шмыгаль, в мире, зерно, польша, словакия, венгрия, новости