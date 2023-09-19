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Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями
Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями
Украина угрожает Польше, Венгрии и Словакии, запретившим экспорт зерна и других продуктов из Украины, зеркальными мерами. Об этом заявил премьер-министр страны... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T15:12
2023-09-19T15:12
2023-09-19T15:17
украина
денис шмыгаль
в мире
зерно
польша
словакия
венгрия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украина угрожает Польше, Венгрии и Словакии, запретившим экспорт зерна и других продуктов из Украины, зеркальными мерами. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - написал он в своем Telegram-канале.Одновременно украинское правительство предлагает ЕС и странам-соседям некий компромисс в виде контроля за экспортом. Контролировать, по версии украинского премьера, будут четыре группы товаров. "В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", - написал Шмыгаль, но не озвучил, каких именно результатов планируется достичь таким образом.В случае, если страны-соседи не согласятся на эти условия, Киев оставляет за собой право на ответные санкции, заявил украинский премьер.На данный момент Украина уже отправила формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. При этом премьер признает, что в существующих условиях дальнейшая блокировка аграрного экспорта странами-соседями "ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам".О продлении запрета на экспорт украинского зерна 8 сентября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, для Польши важнее всего – интерес польского фермера, и она не поменяет своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины. Эксперты объясняют такую позицию польского лидера его участием в предстоящих выборах, в ходе которых он надеется на поддержку фермеров, которые, в свою очередь, протестуют против поставок дешевого украинского зерна.15 сентября запрет на импорт зерна ввели Венгрия и Словакия, причем у венгров под запрет попали еще 24 наименования сельскохозяйственных товаров, включая мясо, яйца, овощи, семечки подсолнечника и вино.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕКИгнорируя ЕС: Польша ввела запрет на ввоз зерна из УкраиныСудьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html
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украина, денис шмыгаль, в мире, зерно, польша, словакия, венгрия, новости
Прощай, паляныця: Украина грозит европейским соседям ответными санкциями
Украина угрожает зеркальными мерами Польше, Венгрии и Словакии за запрет импорта зерна
15:12 19.09.2023 (обновлено: 15:17 19.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Украина угрожает Польше, Венгрии и Словакии, запретившим экспорт зерна и других продуктов из Украины, зеркальными мерами. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - написал он в своем Telegram-канале.
Одновременно украинское правительство предлагает ЕС и странам-соседям некий компромисс в виде контроля за экспортом. Контролировать, по версии украинского премьера, будут четыре группы товаров.
"В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", - написал Шмыгаль, но не озвучил, каких именно результатов планируется достичь таким образом.
В случае, если страны-соседи не согласятся на эти условия, Киев оставляет за собой право на ответные санкции, заявил украинский премьер.
На данный момент Украина уже отправила формальный запрос
в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. При этом премьер признает, что в существующих условиях дальнейшая блокировка аграрного экспорта странами-соседями "ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам".
О продлении запрета на экспорт украинского зерна 8 сентября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
. По его словам, для Польши важнее всего – интерес польского фермера, и она не поменяет своей позиции по вопросу ввоза зерна с Украины. Эксперты объясняют такую позицию польского лидера его участием в предстоящих выборах, в ходе которых он надеется на поддержку фермеров, которые, в свою очередь, протестуют против поставок дешевого украинского зерна.
15 сентября запрет на импорт зерна ввели Венгрия и Словакия
, причем у венгров под запрет попали еще 24 наименования сельскохозяйственных товаров, включая мясо, яйца, овощи, семечки подсолнечника и вино.
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