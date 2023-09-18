https://crimea.ria.ru/20230918/marionetka-v-otchayanii-pochemu-zelenskiy-reshil-voevat-v-lyubuyu-pogodu-1131497201.html
Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
Осеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T17:52
2023-09-18T17:52
2023-09-18T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Осеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США готовность идти на все ради американских финансовых вливаний в киевский режим. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление президента Украины в интервью телеканалу CBS, о том, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде.Крик в пустотуПо мнению эксперта, это обещание абсолютно невыполнимо: во-первых, натовская техника не способна действовать на раскисшем бездорожье, во-вторых, мобилизованные и наспех обученные боевики ВСУ не в состоянии эту технику правильно эксплуатировать и вообще качественно воевать, тем более в условиях осенней распутицы."Наступать по мокрым черноземам, тем более, когда поля очень профессионально минированы российскими военнослужащими - это практически невозможно. Это крик в пустоту, обращение к Америке: "Не бросайте нас, мы будем воевать, сколько вы захотите, когда захотите и где захотите, пока не самоубьемся полностью".Самоубийство ради СШАОднако, по его мнению, это не означает, что конфликт завершится быстро, поскольку западные силы, хоть и понимают опасность дальнейшей эскалации украинского вопроса для самих себя, но все же готовы поддерживать долгоиграющий "тлеющий" конфликт между РФ и Украиной."Нынешний уровень эскалации американцев устраивает, они будут поддерживать Киев сколько получится, - полагает Хроленко. - По данным из нескольких источников, более 500 тысяч военнослужащих ВСУ уже погибли, но по разным данным в резервах остается еще от 1 до 2 миллионов - так что можно еще года четыре закапывать украинцев в землю ради интересов США".Ранее министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев усилил атаки на КрымПоследняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
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Галина Оленева
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
Эксперт Хроленко: осеннее наступление ВСУ обречено на провал
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Осеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США готовность идти на все ради американских финансовых вливаний в киевский режим. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление президента Украины в интервью телеканалу CBS, о том, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде.
Крик в пустоту
"На этой неделе начинается Генассамблея ООН и Зеленский намерен посетить Вашингтон, поскольку возлагает на США надежды как на главного кредитора. Но сегодня стало известно, что он выступит где-то в дальнем коридоре, и это уже будет не тот резонанс и не те деньги. Администрация Байдена надеется пролоббировать выделение еще 24 дополнительных миллиардов для киевского режима, но значительное число конгрессменов обеих партий уже выступают против. Поэтому Зеленский впадает в панику: ему нечего предоставить, и он бьет себя в грудь, обещая сражаться не только до последнего украинца, но и пока не потопит их всех в грязи. Это марионетка в отчаянии", - поясняет Хроленко природу такого заявления.
По мнению эксперта, это обещание абсолютно невыполнимо: во-первых, натовская техника не способна действовать на раскисшем бездорожье, во-вторых, мобилизованные и наспех обученные боевики ВСУ не в состоянии эту технику правильно эксплуатировать и вообще качественно воевать, тем более в условиях осенней распутицы.
"Наступать по мокрым черноземам, тем более, когда поля очень профессионально минированы российскими военнослужащими - это практически невозможно. Это крик в пустоту, обращение к Америке: "Не бросайте нас, мы будем воевать, сколько вы захотите, когда захотите и где захотите, пока не самоубьемся полностью".
Самоубийство ради США
"Во-первых, наступление и сейчас не особо удачное, - напоминает Хроленко. - Наблюдатели отмечают, что оно провалилось. Цели были дойти до Крыма, Мелитополя, потом хотя бы до Токмака. А сейчас движение в никуда, бег на месте. В конечном счете даже компетентный американский генерал Милли признал, что ВСУ осталось не более полутора месяцев активных боевых действий. Считаю, это даже много. Скоро наступит период, когда не в силу даже погоды, а поскольку закончатся ресурсы ВСУ, все попытки "контрнаступа" совершенно рухнут ", - оценивает осенние перспективы эксперт.
Однако, по его мнению, это не означает, что конфликт завершится быстро, поскольку западные силы, хоть и понимают опасность дальнейшей эскалации украинского вопроса для самих себя, но все же готовы поддерживать долгоиграющий "тлеющий" конфликт между РФ и Украиной.
"Нынешний уровень эскалации американцев устраивает, они будут поддерживать Киев сколько получится, - полагает Хроленко. - По данным из нескольких источников, более 500 тысяч военнослужащих ВСУ уже погибли, но по разным данным в резервах остается еще от 1 до 2 миллионов - так что можно еще года четыре закапывать украинцев в землю ради интересов США".
Ранее министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.
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