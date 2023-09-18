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Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду

Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду

Осеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T17:52

2023-09-18T17:52

2023-09-18T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Осеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США готовность идти на все ради американских финансовых вливаний в киевский режим. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление президента Украины в интервью телеканалу CBS, о том, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде.Крик в пустотуПо мнению эксперта, это обещание абсолютно невыполнимо: во-первых, натовская техника не способна действовать на раскисшем бездорожье, во-вторых, мобилизованные и наспех обученные боевики ВСУ не в состоянии эту технику правильно эксплуатировать и вообще качественно воевать, тем более в условиях осенней распутицы."Наступать по мокрым черноземам, тем более, когда поля очень профессионально минированы российскими военнослужащими - это практически невозможно. Это крик в пустоту, обращение к Америке: "Не бросайте нас, мы будем воевать, сколько вы захотите, когда захотите и где захотите, пока не самоубьемся полностью".Самоубийство ради СШАОднако, по его мнению, это не означает, что конфликт завершится быстро, поскольку западные силы, хоть и понимают опасность дальнейшей эскалации украинского вопроса для самих себя, но все же готовы поддерживать долгоиграющий "тлеющий" конфликт между РФ и Украиной."Нынешний уровень эскалации американцев устраивает, они будут поддерживать Киев сколько получится, - полагает Хроленко. - По данным из нескольких источников, более 500 тысяч военнослужащих ВСУ уже погибли, но по разным данным в резервах остается еще от 1 до 2 миллионов - так что можно еще года четыре закапывать украинцев в землю ради интересов США".Ранее министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев усилил атаки на КрымПоследняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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