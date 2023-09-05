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Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ

Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ

Активизация боевых действий вооруженных сил Украины на Донецком и Запорожском направлениях обусловлена тем, что у киевского режима остался всего месяц, чтобы... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T19:27

2023-09-05T19:27

2023-09-05T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Активизация боевых действий вооруженных сил Украины на Донецком и Запорожском направлениях обусловлена тем, что у киевского режима остался всего месяц, чтобы добиться хоть каких-то успехов до осенней распутицы. Такое мнение высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, вести наступление в условиях осенней распутицы практически невозможно не только из-за свойств украинских черноземов, но и по причине наличия большого количества средств воздушной и космической разведки. В этих условиях эффективная маневренная война возможна только в случае очень быстрого выдвижения и создания угрозы для позиций противника. Осуществлять такие действия осенью практически невозможно, говорит Анпилогов.Он отметил, что сейчас украинское командование и войска находятся "в стратегическом, тактическом и оперативном тупике", и это уже признают на Западе. В этой же логике, по мнению Анпилогова, лежит решение руководства министерства обороны Украины мобилизовать в ВСУ ограниченно годных мужчин с различными болезнями.По его мнению, это военное и гражданское преступление украинских властей перед своим народом, потому что эти жизни будут "бесцельно и бездарно потеряны".При этом, отмечает Анпилогов, судя по попавшим в СМИ кадрам горящего британского танка Challenger 2, ВСУ бросили на штурм российской обороны последние имеющиеся в данный момент резервы бронетехники.Еще один важный фактор состоит в том, что на сегодняшний день большая часть наиболее мотивированных и обученных солдат уже выбита в ходе боев. Остаются немотивированные, уклоняющиеся от мобилизации люди, имеющие проблемы со здоровьем, которые просто погибнут, когда их бросят в атаки на российские позиции, заключил эксперт.Министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил, что наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб, отметил он.Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в свою очередь сообщил, что ВСУ начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром в ДНР. По его словам, украинские войска предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.Ранее министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.

https://crimea.ria.ru/20230830/kak-v-svo-ispolzuyut-agitsnaryady-s-falshivymi-dengami-1131018291.html

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мнения, алексей анпилогов, контрнаступление всу, украина, киев