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Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою
Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою
Российские войска в зоне СВО на Украине впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2, который до этого считался неуязвимым. Об этом сообщила британская РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T18:27
2023-09-05T18:27
challenger
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО на Украине впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2, который до этого считался неуязвимым. Об этом сообщила британская газета The Guardian.По словам автора, на видео у танка характерный для Challenger ствол, по которому его можно узнать. Он пытается выйти из боя, но покрывается густым облаком дыма. Когда и где, а главное – чем был нанесен удар, по этим кадрам определить невозможно. О том, что место действия – Украина, свидетельствуют комментарии снимающих на украинском языке.Как сообщает The Guardian, 14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино, поэтому предполагается, что "непобедимый" был побежден русскими именно там.По данным британской газеты, Киев надеялся оставить 82-ю штурмовую бригаду в резерве на случай любого прорыва на передовой, но в августе она была брошена в бой.Танки Challenger 2 служат в войсках Великобритании с 1994 года. За это время был зафиксирован один случай уничтожения машины огневым ударом, но это произошло случайно. В 2003 году в Ираке "непобедимый" случайно попал под огонь дружественных войск.Российские войска активно уничтожают на линии боевого соприкосновения боевую технику стран НАТО. Так, 27 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти американских артиллерийских систем М777, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (ФРГ) и Krab (Польша), а также орудия М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врагаПочему украинские солдаты бросают оружие НАТО на поле боя
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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challenger, новости сво, работино, великобритания, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою

Танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою – до этого он считался неуязвимым

18:27 05.09.2023
 
© Кадр видеоУничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО
© Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО на Украине впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2, который до этого считался неуязвимым. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
"Видео боя, распространенное в социальных сетях, похоже, показывает уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине. Это первый случай, когда один из этих танков был уничтожен в бою", - пишет британский журналист Дэн Саббах.
По словам автора, на видео у танка характерный для Challenger ствол, по которому его можно узнать. Он пытается выйти из боя, но покрывается густым облаком дыма. Когда и где, а главное – чем был нанесен удар, по этим кадрам определить невозможно. О том, что место действия – Украина, свидетельствуют комментарии снимающих на украинском языке.
Как сообщает The Guardian, 14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино, поэтому предполагается, что "непобедимый" был побежден русскими именно там.
По данным британской газеты, Киев надеялся оставить 82-ю штурмовую бригаду в резерве на случай любого прорыва на передовой, но в августе она была брошена в бой.
"Британский танк Challenger 2 уничтожили в бою впервые почти за 30 лет, на протяжении которых он находится на вооружении", - сообщает газета.
Танки Challenger 2 служат в войсках Великобритании с 1994 года. За это время был зафиксирован один случай уничтожения машины огневым ударом, но это произошло случайно. В 2003 году в Ираке "непобедимый" случайно попал под огонь дружественных войск.
Российские войска активно уничтожают на линии боевого соприкосновения боевую технику стран НАТО. Так, 27 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти американских артиллерийских систем М777, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (ФРГ) и Krab (Польша), а также орудия М119 производства США.
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