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Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
Заключенных на Украине предлагают использовать для "наполнения энергосистемы страны", делать это они смогут, крутя в колониях педали специальных... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T21:52
2023-09-19T21:52
новости
украина
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Заключенных на Украине предлагают использовать для "наполнения энергосистемы страны", делать это они смогут, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.Документ предполагает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.В частности, первый предлагается дополнить новой статьей, согласно которой заключенные получат возможность уменьшить себе срок пребывания в тюрьме, если время от времени будут заниматься "общественной полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии".Делать это предлагается с помощью специальных устройств – велогенерационных установок, которыми должны быть оборудованы колонии. Предполагается, что сгенерированная в результате кручения педалей энергия будет подаваться сразу на устройства сбережения или "непосредственно к местам потребления".Если на протяжении месяца накрутить норму, определенную министерством юстиции Украины, то срок заключения, определенный судом, уменьшат на 3 дня. Но есть ограничения: больше чем на 30 дней в год срок не скостят.Автор законопроета – депутат ВР Сергей Гривко считает свою инициативу креативной и крайне полезной, так как она позволит "наполнять энергосистему страны" и экономить на содержании заключенных до 200 млн гривен в год.Он также восторг по поводу возможности внедрить предложенный принцип в активный спорт, в частности, "увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУТюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"
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новости, украина, верховная рада украины
Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему

Заключенных на Украине хотят использовать для генерации электроэнергии

21:52 19.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Заключенных на Украине предлагают использовать для "наполнения энергосистемы страны", делать это они смогут, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
Документ предполагает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.
В частности, первый предлагается дополнить новой статьей, согласно которой заключенные получат возможность уменьшить себе срок пребывания в тюрьме, если время от времени будут заниматься "общественной полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии".
Делать это предлагается с помощью специальных устройств – велогенерационных установок, которыми должны быть оборудованы колонии. Предполагается, что сгенерированная в результате кручения педалей энергия будет подаваться сразу на устройства сбережения или "непосредственно к местам потребления".

"Общественная деятельность осужденных лиц, связанная с генерированием электроэнергии с помощью велогенерационной установки, предусмотренная данной статьей, не является работой в понимании законодательства о работе, осуществляется осужденными исключительно на добровольной и на бесплатной основе", – говорится в законопроекте.

Если на протяжении месяца накрутить норму, определенную министерством юстиции Украины, то срок заключения, определенный судом, уменьшат на 3 дня. Но есть ограничения: больше чем на 30 дней в год срок не скостят.
Автор законопроета – депутат ВР Сергей Гривко считает свою инициативу креативной и крайне полезной, так как она позволит "наполнять энергосистему страны" и экономить на содержании заключенных до 200 млн гривен в год.
"… был зарегистрирован один из моих креативных проектов под номером 10057. Концептуальная суть проекта – мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки… Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы", – написал Гривко.
Он также восторг по поводу возможности внедрить предложенный принцип в активный спорт, в частности, "увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию".
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22:13Главные новости Крыма: 19 сентября
21:52Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
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