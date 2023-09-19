https://crimea.ria.ru/20230919/ekhali-sosedi-na-velosipede-kak-na-ukraine-khotyat-napolnyat-energosistemu-1131528883.html

Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему

Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему

Заключенных на Украине предлагают использовать для "наполнения энергосистемы страны", делать это они смогут, крутя в колониях педали специальных... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T21:52

2023-09-19T21:52

2023-09-19T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Заключенных на Украине предлагают использовать для "наполнения энергосистемы страны", делать это они смогут, крутя в колониях педали специальных велогенерационных установок. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.Документ предполагает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.В частности, первый предлагается дополнить новой статьей, согласно которой заключенные получат возможность уменьшить себе срок пребывания в тюрьме, если время от времени будут заниматься "общественной полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии".Делать это предлагается с помощью специальных устройств – велогенерационных установок, которыми должны быть оборудованы колонии. Предполагается, что сгенерированная в результате кручения педалей энергия будет подаваться сразу на устройства сбережения или "непосредственно к местам потребления".Если на протяжении месяца накрутить норму, определенную министерством юстиции Украины, то срок заключения, определенный судом, уменьшат на 3 дня. Но есть ограничения: больше чем на 30 дней в год срок не скостят.Автор законопроета – депутат ВР Сергей Гривко считает свою инициативу креативной и крайне полезной, так как она позволит "наполнять энергосистему страны" и экономить на содержании заключенных до 200 млн гривен в год.Он также восторг по поводу возможности внедрить предложенный принцип в активный спорт, в частности, "увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУТюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, верховная рада украины