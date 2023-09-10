https://crimea.ria.ru/20230910/voyuy-i-uchis-besplatno-kak-kiev-stimuliruet-studentov-vstupat-v-vsu-1131273292.html

Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ

Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ

Студентов на Украине будут зазывать в армию, обещая бесплатное обучение в вузах. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду и опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T20:57

2023-09-10T20:57

2023-09-10T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Студентов на Украине будут зазывать в армию, обещая бесплатное обучение в вузах. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду и опубликован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект обусловлен необходимостью "дополнительно стимулировать граждан становиться на защиту Отечества".Уточняется, что для студентов, которые согласятся служить, обучение станет бесплатным.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, почему даже всеобщая мобилизация на Украине не спасет ситуацию в ВСУ. В начале сентября стало известно, что Минобороны Украины разрешило мобилизовать в армию ограниченно годных к военной службе мужчин, расширив перечень заболеваний, с которыми можно служить. В частности, ВСУ будут пополняться военнослужащими с "легкими" проявлениями расстройств психики, эпилепсией, ВИЧ, вирусными гепатитами, клинически излеченным туберкулезом и прочими болезнями и расстройствами. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизацииСпособен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертУкраинский политик оценил вероятность народного бунта против Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230904/bez-oruzhiya-i-snabzheniya-plennye-o-polozhenii-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1131153854.html

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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, общество, новости, новости сво, верховная рада украины