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Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ
Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ
Студентов на Украине будут зазывать в армию, обещая бесплатное обучение в вузах. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду и опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T20:57
2023-09-10T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Студентов на Украине будут зазывать в армию, обещая бесплатное обучение в вузах. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду и опубликован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект обусловлен необходимостью "дополнительно стимулировать граждан становиться на защиту Отечества".Уточняется, что для студентов, которые согласятся служить, обучение станет бесплатным.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, почему даже всеобщая мобилизация на Украине не спасет ситуацию в ВСУ. В начале сентября стало известно, что Минобороны Украины разрешило мобилизовать в армию ограниченно годных к военной службе мужчин, расширив перечень заболеваний, с которыми можно служить. В частности, ВСУ будут пополняться военнослужащими с "легкими" проявлениями расстройств психики, эпилепсией, ВИЧ, вирусными гепатитами, клинически излеченным туберкулезом и прочими болезнями и расстройствами. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизацииСпособен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертУкраинский политик оценил вероятность народного бунта против Зеленского
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РИА Новости Крым
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96
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, общество, новости, новости сво, верховная рада украины
Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ

На Украине студентов зовут вступать в ряды ВСУ в обмен на бесплатное обучение

20:57 10.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится запустить беспилотник
Солдат ВСУ готовится запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Студентов на Украине будут зазывать в армию, обещая бесплатное обучение в вузах. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду и опубликован на сайте украинского парламента.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект обусловлен необходимостью "дополнительно стимулировать граждан становиться на защиту Отечества".
"Предлагаемые изменения, в частности, могут способствовать тому, что граждане, обучающиеся на платной основе, могут по собственному желанию согласиться на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства", – говорится в тексте.
Уточняется, что для студентов, которые согласятся служить, обучение станет бесплатным.
Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение о том, почему даже всеобщая мобилизация на Украине не спасет ситуацию в ВСУ.
В начале сентября стало известно, что Минобороны Украины разрешило мобилизовать в армию ограниченно годных к военной службе мужчин, расширив перечень заболеваний, с которыми можно служить. В частности, ВСУ будут пополняться военнослужащими с "легкими" проявлениями расстройств психики, эпилепсией, ВИЧ, вирусными гепатитами, клинически излеченным туберкулезом и прочими болезнями и расстройствами.
Потери ВСУ
4 сентября, 17:28
Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
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