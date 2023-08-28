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Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт
Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт
Для мобилизации в ряды вооруженных сил Украины трех миллионов человек киевскому режиму придется уговорить Польшу депортировать находящихся там украинцев обратно РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T16:01
2023-08-28T16:01
2023-08-28T16:01
радио "спутник в крыму"
украина
потери всу
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польша
вадим петров
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Для мобилизации в ряды вооруженных сил Украины трех миллионов человек киевскому режиму придется уговорить Польшу депортировать находящихся там украинцев обратно на родину. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее немецкая газета Die Welt заявила, что Украине для достижения успеха в конфликте необходимо мобилизовать до трех миллионов человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское военное командование обратилось к нему с просьбой усилить мобилизацию. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов с высокой долей вероятности оценил возможность объявления дополнительного призыва в ряды ВСУ, но не уточнил, о каком количестве мобилизованных может идти речь.То, что высылка украинцев из Польши может случиться, эксперт не исключил, так как в последнее время число конфликтов между поляками и украинскими беженцами существенно возросло.Ранее политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Киеву вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок, а также питания и обмундирования.В свою очередь депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцевПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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РИА Новости Крым
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украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество, в мире, польша, вадим петров, мнения
Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт
Эксперт Петров: на Украине сейчас нет трех миллионов боеспособных мужчин
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым.
Для мобилизации в ряды вооруженных сил Украины трех миллионов человек киевскому режиму придется уговорить Польшу депортировать находящихся там украинцев обратно на родину. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Ранее немецкая газета Die Welt заявила, что Украине для достижения успеха в конфликте необходимо мобилизовать до трех миллионов человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское военное командование обратилось к нему с просьбой усилить мобилизацию. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов с высокой долей вероятности оценил возможность объявления дополнительного призыва в ряды ВСУ, но не уточнил, о каком количестве мобилизованных может идти речь.
"Непонятно, где он (Зеленский – ред.) эти три миллиона возьмет. Людей, способных держать в руках оружие, на Украине с каждым месяцем все меньше. Если действительно брать всех (мужчин) от 20 до 60 лет, то, может быть, три миллиона и наберется, но тогда придется просить Польшу, чтобы она, по крайней мере, со своей территории выслала тех здоровых молодых людей, которые там сейчас находятся. Таковых там, по некоторым оценкам, миллион человек, а то и больше", - сказал Петров.
То, что высылка украинцев из Польши может случиться, эксперт не исключил, так как в последнее время число конфликтов между поляками и украинскими беженцами существенно возросло.
Ранее политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Киеву вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок, а также питания и обмундирования.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.
По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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