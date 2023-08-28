https://crimea.ria.ru/20230828/sposoben-li-kiev-mobilizovat-v-vsu-tri-milliona-ukraintsev--ekspert-1130994950.html

Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт

Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт

Для мобилизации в ряды вооруженных сил Украины трех миллионов человек киевскому режиму придется уговорить Польшу депортировать находящихся там украинцев обратно РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T16:01

2023-08-28T16:01

2023-08-28T16:01

радио "спутник в крыму"

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Для мобилизации в ряды вооруженных сил Украины трех миллионов человек киевскому режиму придется уговорить Польшу депортировать находящихся там украинцев обратно на родину. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее немецкая газета Die Welt заявила, что Украине для достижения успеха в конфликте необходимо мобилизовать до трех миллионов человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское военное командование обратилось к нему с просьбой усилить мобилизацию. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов с высокой долей вероятности оценил возможность объявления дополнительного призыва в ряды ВСУ, но не уточнил, о каком количестве мобилизованных может идти речь.То, что высылка украинцев из Польши может случиться, эксперт не исключил, так как в последнее время число конфликтов между поляками и украинскими беженцами существенно возросло.Ранее политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Киеву вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок, а также питания и обмундирования.В свою очередь депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцевПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество, в мире, польша, вадим петров, мнения