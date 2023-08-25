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В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев

В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев

Украинские власти подконтрольной Киеву части Харьковской области усиливают мобилизацию, заявил замначальника областной военной администрации (ОВА) Роман... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T18:50

2023-08-25T18:50

2023-08-25T18:50

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти подконтрольной Киеву части Харьковской области усиливают мобилизацию, заявил замначальника областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха.С этой целью, по его словам, на территории районных администрации и населенных пунктов Харьковщины будут созданы специальные мобилизационные комиссии.Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский политик оценил вероятность народного бунта против ЗеленскогоВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаКиев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости