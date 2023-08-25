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В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев
В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев
Украинские власти подконтрольной Киеву части Харьковской области усиливают мобилизацию, заявил замначальника областной военной администрации (ОВА) Роман... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T18:50
2023-08-25T18:50
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти подконтрольной Киеву части Харьковской области усиливают мобилизацию, заявил замначальника областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха.С этой целью, по его словам, на территории районных администрации и населенных пунктов Харьковщины будут созданы специальные мобилизационные комиссии.Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский политик оценил вероятность народного бунта против ЗеленскогоВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного экспертаКиев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
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РИА Новости Крым
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харьковская область, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости
В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев

Украинские власти Харьковской области заявили об усилении мобилизационных мероприятий

18:50 25.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти подконтрольной Киеву части Харьковской области усиливают мобилизацию, заявил замначальника областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха.
"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", – цитирует Семенуху пресс-служба ОВА.
С этой целью, по его словам, на территории районных администрации и населенных пунктов Харьковщины будут созданы специальные мобилизационные комиссии.
Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.
По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".
Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
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