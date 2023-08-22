https://crimea.ria.ru/20230822/reznikov--ukraintsam-gotovtes-k-dolgoy-voyne-i-muchitelnym-poteryam-1130879560.html

Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям

Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям". РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T21:31

2023-08-22T21:31

2023-08-22T21:31

украина

алексей резников

верховная рада украины

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.

https://crimea.ria.ru/20230822/vsu-gotovyatsya-ostavit-kharkov---prognoz-voennogo-eksperta-1130860557.html

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украина, алексей резников, верховная рада украины, потери всу