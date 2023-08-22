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Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям
Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям". РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T21:31
2023-08-22T21:31
украина
алексей резников
верховная рада украины
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
https://crimea.ria.ru/20230822/vsu-gotovyatsya-ostavit-kharkov---prognoz-voennogo-eksperta-1130860557.html
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украина, алексей резников, верховная рада украины, потери всу
Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям

Резников призвал украинцев готовиться к долгой войне и мучительным потерям

21:31 22.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников. Архивное фото
Алексей Резников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".
"Война может быть длительной. У нас будут еще мучительные потери. В прошлом году, чтобы выстоять, Украине нужно было добыть оружие. Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди", – цитируют Резникова украинские СМИ.
Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.
По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.
Политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что украинской армии вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
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