https://crimea.ria.ru/20230921/chto-znachat-dva-usloviya-mira-ot-zelenskogo--politolog-1131570037.html

Что значат два "условия мира" от Зеленского – политолог

Что значат два "условия мира" от Зеленского – политолог - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Что значат два "условия мира" от Зеленского – политолог

Два "условия мира на Украине" от Владимира Зеленского, озвученные им на Совбезе ООН в Нью-Йорке, не являются позицией Украины, тем более переговорной. Они... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T11:52

2023-09-21T11:52

2023-09-21T11:52

радио "спутник в крыму"

владимир шаповалов

мнения

украина

политика

владимир зеленский (президент украины)

сша

россия

совет безопасности оон

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Владимир Шаповалов: Что на самом деле значат два "условия мира" от Зеленского Владимир Шаповалов: Что на самом деле значат два "условия мира" от Зеленского audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Два "условия мира на Украине" от Владимира Зеленского, озвученные им на Совбезе ООН в Нью-Йорке, не являются позицией Украины, тем более переговорной. Они свидетельствуют об отказе иметь диалог с Россией, а значит не достойны внимания и обсуждения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Выступая в среду на заседании Совбеза ООН, украинский президент Владимир Зеленский выдвинул два условия для прекращения боевых действий. В их числе: выведение войск России, включая Черноморский флот, со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", и полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе."Позиция Зеленского – это, конечно, позиция не Зеленского, а позиция Запада. Неслучайно он произнес эти два пункта, находясь на территории США", – отмечает политолог.При этом она "не является переговорной в принципе", считает Шаповалов."Она является отказом от переговоров", – делает вывод политолог.А учитывая, что в своем так называемом контрнаступлении ВСУ никаких успехов не имеет – "мы видим абсолютный провал", – ее можно расценивать лишь как клоунаду, заметил эксперт.Особенно лицемерно эти высказывания звучат на фоне многочисленных заявлений Запада о том, что Украина к переговорам готова, и "дело за Россией", добавил он. Поэтому все эти слова в принципе не достойны ни внимания, ни обсуждения, считает Шаповалов."К этим словам не нужно относиться серьезно. Это политик, который является вип-председателем несостоявшегося государства, который не выполняет функцию защиты своего народа, а транслирует идеи, которые ему надиктовывают в Вашингтоне", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым: Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган Крым был украден у России: власти республики идут в суд

https://crimea.ria.ru/20230913/vozmozhen-li-voennyy-perevorot-na-ukraine--mnenie-1131360272.html

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владимир шаповалов, мнения, украина, политика, владимир зеленский (президент украины), сша, россия, совет безопасности оон