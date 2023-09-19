https://crimea.ria.ru/20230919/putin-ne-uydet-iz-kryma--erdogan-1131524904.html

Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган

Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Путин не уйдет из Крыма – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T16:10

2023-09-19T16:10

2023-09-19T16:30

владимир путин (политик)

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россия

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдет из Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим. При этом он подчеркнул, что президент России Владимир Путин "выступает за скорейшее окончание конфликта".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле при этом отмечали, ситуация на Украине может перейти в мирное русло, только если Киев будет учитывать новые реалии и территориальные изменения.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, в этом вопросе Киев поддерживает и ряд западных стран. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - экспертТурция предрекла провал мирных планов по Украине без учета мнения России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, россия, реджеп тайип эрдоган, турция