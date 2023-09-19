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В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"
В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма" - РИА Новости Крым, 19.09.2023
В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"
Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:01
2023-09-19T13:01
2023-09-19T13:02
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крым
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безопасность республики крым и севастополя
меджлис*
мустафа джемилев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских.Экс-глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью западным журналистам ранее поделился надеждой, что Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров, а также призвал "ликвидировать Крымский мост". В Крыму в ответ на это заявили, что геноцид крымчан всех национальностей всегда был "заветной мечтой" Джемилева и его единомышленников."Киевский режим не отпускают фантомные боли по Крыму. Бывший глава запрещенного в России так называемого меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью Deutsche Welle заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован. Это нормально для западной прессы – такие вещи публиковать? По нему мирные жители ездят, жители Крыма, дети, женщины… ", - сказала Захарова.Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.Ранее социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева выразила уверенность, что заявление экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о необходимости выгнать из Крыма минимум миллион россиян свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте.* экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срокВ Крыму резко ответили на фантазии ДжемилеваПолитолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме
https://crimea.ria.ru/20230917/novye-strashilki-zelenskogo-i-opzzh-dlya-imitatsii-bitya-chto-tam-u-sosedey-1131476725.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, меджлис*, мустафа джемилев, новости, россия
В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"
Захарова: любые попытки силовых посягательств на Крым получат жесткий ответ
13:01 19.09.2023 (обновлено: 13:02 19.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских.
Экс-глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью западным журналистам ранее поделился надеждой, что Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров, а также призвал "ликвидировать Крымский мост". В Крыму в ответ на это заявили, что геноцид крымчан всех национальностей всегда был "заветной мечтой" Джемилева
и его единомышленников.
"Киевский режим не отпускают фантомные боли по Крыму. Бывший глава запрещенного в России так называемого меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью Deutsche Welle заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован. Это нормально для западной прессы – такие вещи публиковать? По нему мирные жители ездят, жители Крыма, дети, женщины… ", - сказала Захарова.
Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
"Вопрос Крыма закрыт самими жителями полуострова, которые сделали свой выбор еще в 2014 году. Потому что они знали, что их ждет, что их буду выкуривать, как говорит сейчас Данилов, все эти годы. По-разному – экономически, социально, гуманитарно. На основе вот этой самой националистической логики. Любые попытки силовых посягательств на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России, как это было и ранее", - подчеркнула Захарова.
Ранее социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева выразила уверенность, что заявление экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о необходимости выгнать из Крыма минимум миллион россиян свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере
, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте.
* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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