https://crimea.ria.ru/20230919/v-mid-zhestko-otreagirovali-na-ideyu-kieva-vykurit-rossiyan-iz-kryma-1131518986.html

В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"

В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма" - РИА Новости Крым, 19.09.2023

В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"

Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T13:01

2023-09-19T13:01

2023-09-19T13:02

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

крым

украина

безопасность республики крым и севастополя

меджлис*

мустафа джемилев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы киевского режима разрушить Крымский мост и выгнать с территории полуострова русских.Экс-глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью западным журналистам ранее поделился надеждой, что Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров, а также призвал "ликвидировать Крымский мост". В Крыму в ответ на это заявили, что геноцид крымчан всех национальностей всегда был "заветной мечтой" Джемилева и его единомышленников."Киевский режим не отпускают фантомные боли по Крыму. Бывший глава запрещенного в России так называемого меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев в интервью Deutsche Welle заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован. Это нормально для западной прессы – такие вещи публиковать? По нему мирные жители ездят, жители Крыма, дети, женщины… ", - сказала Захарова.Также дипломат, комментируя заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о его намерении "выкурить россиян из Крыма с помощью оружия", напомнила, что жители полуострова сами сделали свой выбор девять лет назад. И вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.Ранее социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева выразила уверенность, что заявление экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о необходимости выгнать из Крыма минимум миллион россиян свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте.* экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срокВ Крыму резко ответили на фантазии ДжемилеваПолитолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме

https://crimea.ria.ru/20230917/novye-strashilki-zelenskogo-i-opzzh-dlya-imitatsii-bitya-chto-tam-u-sosedey-1131476725.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, меджлис*, мустафа джемилев, новости, россия