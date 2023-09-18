https://crimea.ria.ru/20230918/v-krymu-rezko-otvetili-na-fantazii-dzhemileva-1131494506.html

В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева

В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева

Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T16:24

2023-09-18T16:24

2023-09-18T16:24

мустафа джемилев

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти планы никогда не реализуются, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя ранее прозвучавший призыв Джемилева изгнать из Крыма миллион русских.Спикер крымского парламента напомнил о том, как сам Джемилев бежал "под крыло к своим хозяевам — американцам", после чего из Крыма и России выехали некоторые приверженцы его идей, а также уличил экс-лидера "меджлиса"* во лжи."Скажем, он упрекает Россию в подрыве плотины Каховского водохранилища. Мол, если бы не это, он бы уже в этом году на украинских штыках въехал бы в Крым. Говорит это представитель того самого лагеря, в котором не скрывали своего ликования, когда после устроенной ими технологической катастрофы Крым в очередной раз остался без воды из Северо-Крымского канала. Напомню, что это наши позиции и минные поля были затоплены после разрушения плотины Каховского водохранилища, а Днепр обмелел, что значительно упростило его форсирование со стороны ВСУ. Джемилев не может всего этого не знать и не понимать", - убежден глава парламента Крыма.При этом он констатировал, что украинское общество и впредь будет верить подобным лживым заявлениям и покорно идти в "мясные штурмы" в пустой надежде "пить кофе на набережной Ялты".*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срокНовым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат РадыКому отдали здание меджлиса* в столице Крыма

https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа джемилев, владимир константинов, украина, крым, новости крыма, политика