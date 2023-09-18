https://crimea.ria.ru/20230918/v-krymu-rezko-otvetili-na-fantazii-dzhemileva-1131494506.html
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T16:24
2023-09-18T16:24
2023-09-18T16:24
мустафа джемилев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти планы никогда не реализуются, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя ранее прозвучавший призыв Джемилева изгнать из Крыма миллион русских.Спикер крымского парламента напомнил о том, как сам Джемилев бежал "под крыло к своим хозяевам — американцам", после чего из Крыма и России выехали некоторые приверженцы его идей, а также уличил экс-лидера "меджлиса"* во лжи."Скажем, он упрекает Россию в подрыве плотины Каховского водохранилища. Мол, если бы не это, он бы уже в этом году на украинских штыках въехал бы в Крым. Говорит это представитель того самого лагеря, в котором не скрывали своего ликования, когда после устроенной ими технологической катастрофы Крым в очередной раз остался без воды из Северо-Крымского канала. Напомню, что это наши позиции и минные поля были затоплены после разрушения плотины Каховского водохранилища, а Днепр обмелел, что значительно упростило его форсирование со стороны ВСУ. Джемилев не может всего этого не знать и не понимать", - убежден глава парламента Крыма.При этом он констатировал, что украинское общество и впредь будет верить подобным лживым заявлениям и покорно идти в "мясные штурмы" в пустой надежде "пить кофе на набережной Ялты".*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срокНовым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат РадыКому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
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мустафа джемилев, владимир константинов, украина, крым, новости крыма, политика
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти планы никогда не реализуются, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя ранее прозвучавший призыв Джемилева изгнать из Крыма миллион русских.
"Никаких сомнений в том, что геноцид крымчан всех национальностей — заветная мечта джемилевых всех мастей. Мы это знали всегда, а когда в 2014 году эта публика захватила власть на Украине, сделали все, чтобы не пустить их в Крым. И впредь будем делать все необходимое, чтобы ноги их здесь больше не было", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Спикер крымского парламента напомнил о том, как сам Джемилев бежал "под крыло к своим хозяевам — американцам", после чего из Крыма и России выехали некоторые приверженцы его идей, а также уличил экс-лидера "меджлиса"* во лжи.
"Скажем, он упрекает Россию в подрыве плотины Каховского водохранилища. Мол, если бы не это, он бы уже в этом году на украинских штыках въехал бы в Крым. Говорит это представитель того самого лагеря, в котором не скрывали своего ликования, когда после устроенной ими технологической катастрофы Крым в очередной раз остался без воды из Северо-Крымского канала. Напомню, что это наши позиции и минные поля были затоплены после разрушения плотины Каховского водохранилища, а Днепр обмелел, что значительно упростило его форсирование со стороны ВСУ. Джемилев не может всего этого не знать и не понимать", - убежден глава парламента Крыма.
При этом он констатировал, что украинское общество и впредь будет верить подобным лживым заявлениям и покорно идти в "мясные штурмы" в пустой надежде "пить кофе на набережной Ялты".
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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