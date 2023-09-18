Рейтинг@Mail.ru
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/v-krymu-rezko-otvetili-na-fantazii-dzhemileva-1131494506.html
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T16:24
2023-09-18T16:24
мустафа джемилев
владимир константинов
украина
крым
новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127813385_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_27f806a7f090555f91e6296d2bff07ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти планы никогда не реализуются, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя ранее прозвучавший призыв Джемилева изгнать из Крыма миллион русских.Спикер крымского парламента напомнил о том, как сам Джемилев бежал "под крыло к своим хозяевам — американцам", после чего из Крыма и России выехали некоторые приверженцы его идей, а также уличил экс-лидера "меджлиса"* во лжи."Скажем, он упрекает Россию в подрыве плотины Каховского водохранилища. Мол, если бы не это, он бы уже в этом году на украинских штыках въехал бы в Крым. Говорит это представитель того самого лагеря, в котором не скрывали своего ликования, когда после устроенной ими технологической катастрофы Крым в очередной раз остался без воды из Северо-Крымского канала. Напомню, что это наши позиции и минные поля были затоплены после разрушения плотины Каховского водохранилища, а Днепр обмелел, что значительно упростило его форсирование со стороны ВСУ. Джемилев не может всего этого не знать и не понимать", - убежден глава парламента Крыма.При этом он констатировал, что украинское общество и впредь будет верить подобным лживым заявлениям и покорно идти в "мясные штурмы" в пустой надежде "пить кофе на набережной Ялты".*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срокНовым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат РадыКому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127813385_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9ad6befe16d9607393fffb117f519e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа джемилев, владимир константинов, украина, крым, новости крыма, политика
В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева

Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан

16:24 18.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Геноцид крымчан является заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева и всех его единомышленников, однако эти планы никогда не реализуются, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя ранее прозвучавший призыв Джемилева изгнать из Крыма миллион русских.
"Никаких сомнений в том, что геноцид крымчан всех национальностей — заветная мечта джемилевых всех мастей. Мы это знали всегда, а когда в 2014 году эта публика захватила власть на Украине, сделали все, чтобы не пустить их в Крым. И впредь будем делать все необходимое, чтобы ноги их здесь больше не было", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Спикер крымского парламента напомнил о том, как сам Джемилев бежал "под крыло к своим хозяевам — американцам", после чего из Крыма и России выехали некоторые приверженцы его идей, а также уличил экс-лидера "меджлиса"* во лжи.
"Скажем, он упрекает Россию в подрыве плотины Каховского водохранилища. Мол, если бы не это, он бы уже в этом году на украинских штыках въехал бы в Крым. Говорит это представитель того самого лагеря, в котором не скрывали своего ликования, когда после устроенной ими технологической катастрофы Крым в очередной раз остался без воды из Северо-Крымского канала. Напомню, что это наши позиции и минные поля были затоплены после разрушения плотины Каховского водохранилища, а Днепр обмелел, что значительно упростило его форсирование со стороны ВСУ. Джемилев не может всего этого не знать и не понимать", - убежден глава парламента Крыма.
При этом он констатировал, что украинское общество и впредь будет верить подобным лживым заявлениям и покорно идти в "мясные штурмы" в пустой надежде "пить кофе на набережной Ялты".
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Читайте также на РИА Новости Крым:
Суд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срок
Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Вчера, 18:12
"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
 
Мустафа ДжемилевВладимир КонстантиновУкраинаКрымНовости КрымаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24В Крыму резко ответили на фантазии Джемилева
16:10Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель
15:54В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС
15:48В Керченском проливе спасли иностранного матроса
15:33Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные на 15:00
15:20Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще 640 боевиков и западная техника
15:08Спасательная операция в Крыму: мужчина получил травму в горах
14:49Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"
14:30Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дронов
14:16ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской области
13:56Удар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
13:42Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой
13:26РНКБ с начала года выдал более 25 млрд рублей ипотечных кредитов
13:17Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
12:52Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАС
12:41Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
12:23Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
11:33Группировка "Днепр" разбила позиции ВСУ в Херсонской области
11:14На Крым надвигается затяжной шторм
10:54Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам Херсонщины
Лента новостейМолния