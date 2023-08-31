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Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады
Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады
Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T09:15
2023-08-31T09:28
мустафа джемилев
украина
алексей резников
минобороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, экс-крымчанин Рустем Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По информации Железняка, официальный Киев уже проинформировал об этой ротации некоторые зарубежные посольства.Сами назначения, по данным депутата, будут оформлены на следующей неделе.Алексей Резников возглавляет министерство обороны Украины с ноября 2021 года. До этого он работал вице-премьером – министром по вопросам "реинтеграции оккупированных территорий". Должность украинского посла в Великобритании, которую предположительно займет Резников, на данный момент остается вакантной после увольнения Вадима Пристайко. В июле дипломат назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о готовности "каждое утро благодарить Лондон" за помощь Украине. Через несколько дней после этого комментария Пристайко был уволен.Рустем Умеров – политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека. С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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мустафа джемилев, украина, алексей резников, минобороны украины, великобритания
Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады

Депутат ВРУ Железняк: министр обороны Резников уйдет в отставку и станет послом в Британии

09:15 31.08.2023 (обновлено: 09:28 31.08.2023)
 
© © РИА Новости. Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины. Архивное фото
Министерство обороны Украины. Архивное фото
© © РИА Новости. Михаил Палинчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, экс-крымчанин Рустем Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию… На место министра обороны будет подана кандидатура главы Фонда госимущества Рустема Умерова", - написал нардеп в своем Telegram-канале.
По информации Железняка, официальный Киев уже проинформировал об этой ротации некоторые зарубежные посольства.
Сами назначения, по данным депутата, будут оформлены на следующей неделе.
Алексей Резников возглавляет министерство обороны Украины с ноября 2021 года. До этого он работал вице-премьером – министром по вопросам "реинтеграции оккупированных территорий". Должность украинского посла в Великобритании, которую предположительно займет Резников, на данный момент остается вакантной после увольнения Вадима Пристайко. В июле дипломат назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о готовности "каждое утро благодарить Лондон" за помощь Украине. Через несколько дней после этого комментария Пристайко был уволен.
Рустем Умеров – политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Мустафа ДжемилевУкраинаАлексей РезниковМинобороны УкраиныВеликобритания
 
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