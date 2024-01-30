https://crimea.ria.ru/20240130/dlya-chego-evropa-i-ukraina-voyuyut-s-pamyatnikami-1134562620.html

Для чего Европа и Украина воюют с памятниками

Для чего Европа и Украина воюют с памятниками - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Для чего Европа и Украина воюют с памятниками

Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T19:27

2024-01-30T19:27

2024-01-30T19:27

украина

европа

в мире

николай волков

мнения

ссср

история

политика

декоммунизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, коллективное западное сообщество и раньше периодически пыталось написать собственную историю, в которой есть только один гегемон – романо-германский мир, где другим цивилизациям места нет. Другие государства разграблялись и создавался миф, что цивилизация есть только в Европе, а все остальные нужны только для того, чтобы "поддерживать главный образ белого господина, европейца"."Достаточно внушить, что ты великий украинец, или великий немец, или великий француз, и имеешь право подчинять себе других, тех, кто не входит в диапазон высшего мира. Это чистой воды нацизм и расизм", - подчеркнул Волков. В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке ПобедыИменно поэтому советские памятники, которые, казалось бы, поставили точку над идеями фашизма и нацизма, сейчас стали в Европе и США кране непопулярными, полагает эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта

https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

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европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европа, в мире, николай волков, мнения, ссср, история, политика, декоммунизация