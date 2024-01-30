https://crimea.ria.ru/20240130/dlya-chego-evropa-i-ukraina-voyuyut-s-pamyatnikami-1134562620.html
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T19:27
2024-01-30T19:27
2024-01-30T19:27
украина
европа
в мире
николай волков
мнения
ссср
история
политика
декоммунизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126201728_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3b5e41afb2dfdf0c8a0e6e4a8671ff13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, коллективное западное сообщество и раньше периодически пыталось написать собственную историю, в которой есть только один гегемон – романо-германский мир, где другим цивилизациям места нет. Другие государства разграблялись и создавался миф, что цивилизация есть только в Европе, а все остальные нужны только для того, чтобы "поддерживать главный образ белого господина, европейца"."Достаточно внушить, что ты великий украинец, или великий немец, или великий француз, и имеешь право подчинять себе других, тех, кто не входит в диапазон высшего мира. Это чистой воды нацизм и расизм", - подчеркнул Волков. В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке ПобедыИменно поэтому советские памятники, которые, казалось бы, поставили точку над идеями фашизма и нацизма, сейчас стали в Европе и США кране непопулярными, полагает эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126201728_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6b5caf0c844aae2e853b6bbf8e53b5ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, в мире, николай волков, мнения, ссср, история, политика, декоммунизация
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
На Украине и в Европе сносят памятники для альтернативной истории и передела мира -мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"Для чего это делается? Чтобы удерживать своих граждан в определенном политическом русле. А для этого нужно общую историю убрать в сторону, создать определенный миф, который можно вбить в голову только человеку безграмотному, чтобы потом внушать ему четкую агрессивную пропагандистскую направленность - то, что он должен делать. Таких людей можно послать для разграбления, на войну. Такие люди не должны обладать никакими серьезными знаниями, тем более, в области истории. Убирается вся правда, чтобы промыть мозги", - высказал мнение депутат.
По его словам, коллективное западное сообщество и раньше периодически пыталось написать собственную историю, в которой есть только один гегемон – романо-германский мир, где другим цивилизациям места нет. Другие государства разграблялись и создавался миф, что цивилизация есть только в Европе, а все остальные нужны только для того, чтобы "поддерживать главный образ белого господина, европейца".
"Достаточно внушить, что ты великий украинец, или великий немец, или великий француз, и имеешь право подчинять себе других, тех, кто не входит в диапазон высшего мира. Это чистой воды нацизм и расизм", - подчеркнул Волков.
Именно поэтому советские памятники, которые, казалось бы, поставили точку над идеями фашизма и нацизма, сейчас стали в Европе и США кране непопулярными, полагает эксперт.
Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма
.
Читайте также на РИА Новости Крым: