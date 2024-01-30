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Для чего Европа и Украина воюют с памятниками - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T19:27
2024-01-30T19:27
украина
европа
в мире
николай волков
мнения
ссср
история
политика
декоммунизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, коллективное западное сообщество и раньше периодически пыталось написать собственную историю, в которой есть только один гегемон – романо-германский мир, где другим цивилизациям места нет. Другие государства разграблялись и создавался миф, что цивилизация есть только в Европе, а все остальные нужны только для того, чтобы "поддерживать главный образ белого господина, европейца"."Достаточно внушить, что ты великий украинец, или великий немец, или великий француз, и имеешь право подчинять себе других, тех, кто не входит в диапазон высшего мира. Это чистой воды нацизм и расизм", - подчеркнул Волков. В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке ПобедыИменно поэтому советские памятники, которые, казалось бы, поставили точку над идеями фашизма и нацизма, сейчас стали в Европе и США кране непопулярными, полагает эксперт.Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.Читайте также на РИА Новости Крым:Монумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в КиевеВ Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамВ МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
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украина, европа, в мире, николай волков, мнения, ссср, история, политика, декоммунизация
Для чего Европа и Украина воюют с памятниками

На Украине и в Европе сносят памятники для альтернативной истории и передела мира -мнение

19:27 30.01.2024
 
© AP Photo LIBKOSРабочие убирают памятник Екатерине II в Одессе
Рабочие убирают памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"Для чего это делается? Чтобы удерживать своих граждан в определенном политическом русле. А для этого нужно общую историю убрать в сторону, создать определенный миф, который можно вбить в голову только человеку безграмотному, чтобы потом внушать ему четкую агрессивную пропагандистскую направленность - то, что он должен делать. Таких людей можно послать для разграбления, на войну. Такие люди не должны обладать никакими серьезными знаниями, тем более, в области истории. Убирается вся правда, чтобы промыть мозги", - высказал мнение депутат.
По его словам, коллективное западное сообщество и раньше периодически пыталось написать собственную историю, в которой есть только один гегемон – романо-германский мир, где другим цивилизациям места нет. Другие государства разграблялись и создавался миф, что цивилизация есть только в Европе, а все остальные нужны только для того, чтобы "поддерживать главный образ белого господина, европейца".
"Достаточно внушить, что ты великий украинец, или великий немец, или великий француз, и имеешь право подчинять себе других, тех, кто не входит в диапазон высшего мира. Это чистой воды нацизм и расизм", - подчеркнул Волков.
В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы
Именно поэтому советские памятники, которые, казалось бы, поставили точку над идеями фашизма и нацизма, сейчас стали в Европе и США кране непопулярными, полагает эксперт.
Во время выступления в рамках концерта-реквиема по случаю 80-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда президент России Владимир Путин заявил, что Запад, Прибалтика и Украина намеренно искажают историю Второй мировой, поскольку причастны к возрождению нацизма.
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