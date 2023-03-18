https://crimea.ria.ru/20230318/v-odesse-demontirovali-nadpisi-na-russkom-yazyke-v-parke-pobedy-1127621939.html

В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы

В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы - РИА Новости Крым, 18.03.2023

В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы

В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке. Об этом со ссылкой на украинское издание "Суспильне" ("Общественное") пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T09:27

2023-03-18T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке. Об этом со ссылкой на украинское издание "Суспильне" ("Общественное") пишет РИА Новости.Помимо этого, в горсовете Одессы уточнили, что в планах также дерусификация всех городских парков.Ранее в СМИ сообщалось, что вывеску на стадионе "Черноморец" в Одессе, сделанную на русском языке, заменили надписями по-украински.В последние годы Украина методично и агрессивно "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев >>В апреле прошлого года в Харькове неизвестные демонтировали бюст советскому Маршалу Жукову и увезли его в неизвестном направлении.В декабре 2022 в Одессе снесли памятник Екатерине II - основательнице Одессы (1794) и ее сподвижникам — Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.В январе этого года в украинском городе Днепр (Днепропетровск) снесли памятник уроженцу этих мест, Герою Советского Союза Александру Матросову.Читаете также на РИА Новости Крым:Тему СВО включат в новые учебники по историиНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеНа Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину

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одесса, украина, в мире, новости, декоммунизация, политика, общество, культура, новости