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Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине

Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине

Польша рассматривается США как ударную силу на случай глобальной операции, в частности у границ Белоруссии, при этом преследует и собственные амбициозные цели... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T08:17

2024-07-03T08:17

2024-07-03T08:37

польша

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Польша рассматривается США как ударную силу на случай глобальной операции, в частности у границ Белоруссии, при этом преследует и собственные амбициозные цели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя последние заявления польских властей.Во время визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов для армии Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава готова "пожертвовать многим ради независимости и свободы". И отметил, что от поставок вооружений для ВСУ, победы Киева и его западных партнеров в конфликте с РФ зависит судьба и Польши, и всей Европы, "и всего свободного мира, включая США".По словам Горбачева, это в очередной раз доказывает, что "поляки, как и прибалты, выступают тараном в решении возможных боевых задач, которые будут ставиться США", с одной лишь разницей: "прибалты податливые, а поляки сами рвутся".Сегодня Польша, по мнению политолога, вновь превратилась в гиену Европы, как называл ее в 1939 году советский политик Вячеслав Молотов. Это "уродливое порождение Версальского мира дубль два", считает Горбачев."Ее амбиции зашкаливают. Она ведет себя агрессивно. В тех же 1938–1939 годах это блокирование с фашистской Германией, откусывания Тешинской области от Чехословакии, различного рода иные претензии. Вот это все в новом исполнении сейчас присутствует", – прокомментировал свою позицию эксперт.Польша представляет опасность для Белоруссии, уверен Горбачев. Он называет ее "реальной угрозой" для республики в свете концентрации сил ВСУ у белорусской границы в последние дни. Но не только.Еще большего внимания, по мнению политолога, требует к себе ситуация, которая складывается вдоль так называемой линии Керзона (демаркационная линия между Польшей и РСФСР с 1920 года, почти совпадала с советско-польской границей по итогам Второй мировой войны, ныне разделяет Польшу с Беларусью и Украиной).Здесь по некоторым оценкам размещается уже до 300 000 военнослужащих сил НАТО, подчеркнул Горбачев. При этом "в Польшу постоянно прибывают американские контингенты" якобы на учения, но остаются, добавил эксперт. Это доказывает двойные цели Польши в контексте конфликта Запада с РФ.Он подчеркнул, что Войско Польское переоснащается и реформируется. При этом у поляков, по словам Горбачева, весьма развита промышленность, в том числе военная, а также кораблестроение.Учитывая это и постоянную поддержку США, которые ставят собственные цели, опираясь на Варшаву, заявления Дональда Туска об угрозах независимости Польши со стороны РФ являются не более чем "дымовой завесой" для сокрытия ее истинных целей и планов, считает Горбачев.1 июля начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщал, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. О том, что Украина стягивает войска к границам с Белоруссией, сообщалось 29 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт Путин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

https://crimea.ria.ru/20240702/lukashenko-zayavil-o-privedenii-v-gotovnost-vvs-i-voysk-pvo-belorussii-1138538619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, мнения, сергей горбачев, нато, россия, украина, белоруссия, новости, политика, в мире