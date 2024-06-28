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РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок
РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости Крым, 28.06.2024
РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок
РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T13:33
2024-06-28T13:33
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии."Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.
https://crimea.ria.ru/20240430/nato-na-lune-v-pentagone-otsenili-shansy-militarizovat-sputnik-zemli-1136964258.html
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космос, владимир путин (политик), россия, белоруссия, политика, новости
РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок - Путин

13:33 28.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТелескоп
Телескоп - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
"Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.
Луна - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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космосВладимир Путин (политик)РоссияБелоруссияПолитикаНовости
 
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