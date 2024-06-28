https://crimea.ria.ru/20240628/rf-i-belorussiya-vmeste-proektiruyut-komponenty-sputnikovykh-gruppirovok-1138432097.html

РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок - РИА Новости Крым, 28.06.2024

РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T13:33

2024-06-28T13:33

2024-06-28T13:33

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. РФ и Белоруссия вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент обратился к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии."Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации", - сказал Путин.

https://crimea.ria.ru/20240430/nato-na-lune-v-pentagone-otsenili-shansy-militarizovat-sputnik-zemli-1136964258.html

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2024

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космос, владимир путин (политик), россия, белоруссия, политика, новости