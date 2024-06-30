https://crimea.ria.ru/20240630/u-granits-belorussii-nakhodyatsya-10-batalonnykh-takticheskikh-grupp-nato-1138478112.html

У границ Белоруссии находятся 20 тысяч солдат НАТО - генштаб

У границ Белоруссии находятся 20 тысяч солдат НАТО - генштаб - РИА Новости Крым, 30.06.2024

У границ Белоруссии находятся 20 тысяч солдат НАТО - генштаб

Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T21:26

2024-06-30T21:26

2024-06-30T21:28

белоруссия

минобороны республики беларусь

нато

европейский союз (ес)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5d0a7afa553de75d473870af2c90bdf6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек."Сегодня вблизи наших границ расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Из них шесть – это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное" , - сказал Муравейко телеканалу ОНТ."Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - отметил он.Муравейко заметил, что "это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие" войск стран НАТО. "Мы внимательно следим за всеми действиями как войск НАТО, так и национальных вооруженных сил сопредельных с нами государств. Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - рассказал он.

https://crimea.ria.ru/20240630/zachem-ukraina-ustraivaet-provokatsii-u-granits-belarusi--voennyy-ekspert-1138472236.html

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, минобороны республики беларусь, нато, европейский союз (ес), новости