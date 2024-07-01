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Путин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе

Путин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Путин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе

Москва обеспокоена тем, что Украина стягивает войска к белорусской границе. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T13:06

2024-07-01T13:06

2024-07-01T13:20

кремль

дмитрий песков

россия

белоруссия

союзное государство

сотрудничество

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Москва обеспокоена тем, что Украина стягивает войска к белорусской границе. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президенты России и Белоруссии смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают это необходимым, отметил Песков.Он добавил также, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях предстоящего 3-4 июля саммита ШОС в Астане, если посчитают это необходимым.Ранее заявление о том, что на украино-белорусской границе собралась значительная группировка ВСУ, было размещено в официальном Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии. В Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника, сообщил заместитель министра обороны страны Вадим Лукашевич.Как сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Киев устраивает такие провокации с целью вывести страну из игры, учитывая, что от границы до Киева всего 80 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ РФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировокВ Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, белоруссия, союзное государство, сотрудничество, украина