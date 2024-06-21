В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
В Белоруссии началась проверка готовности войск к выполнению задач
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО. Об этом сообщает Минобороны республики.
"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", - сообщает пресс-служба минобороны страны.
Уточняется, что на первом этапе военным предстоит отработать вопросы оперативного занятия назначенных районов, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Далее воинские подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.
"В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - предупредили в оборонном ведомстве страны.
Погранкомитет Белоруссии накануне сообщил, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.
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