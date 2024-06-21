https://crimea.ria.ru/20240621/v-belorussii-nachalas-vnezapnaya-proverka-gotovnosti-voysk-1138261402.html

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск - РИА Новости Крым, 21.06.2024

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T09:27

2024-06-21T09:27

2024-06-21T09:27

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО. Об этом сообщает Минобороны республики.Уточняется, что на первом этапе военным предстоит отработать вопросы оперативного занятия назначенных районов, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Далее воинские подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.Погранкомитет Белоруссии накануне сообщил, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабЛукашенко приостановил действие Договора об обычных вооружениях в ЕвропеБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, новости, армия и флот, учения