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Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных в Россией учений. Об этом заявил в среду... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T16:52
2024-06-12T16:52
2024-06-12T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных в Россией учений. Об этом заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко.По словам замминистра, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.Он также подчеркнул, что все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, четко и без суеты.Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - ПутинБелоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничествоРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
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белоруссия, учения, армия и флот, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, в мире, россия, новости
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб
Генштаб Белоруссии прокомментировал итоги второго этапа ядерных учений с Россией
16:52 12.06.2024 (обновлено: 16:54 12.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных в Россией учений. Об этом заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко.
"Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", - цитирует Муравейко пресс-служба белорусского оборонного ведомства в Telegram-канале.
По словам замминистра, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.
"Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - отметил начальник генштаба.
Он также подчеркнул, что все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, четко и без суеты.
Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил
, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.
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