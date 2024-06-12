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Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб

Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб

Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных в Россией учений. Об этом заявил в среду... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T16:52

2024-06-12T16:52

2024-06-12T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных в Россией учений. Об этом заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко.По словам замминистра, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.Он также подчеркнул, что все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, четко и без суеты.Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - ПутинБелоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничествоРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД

https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, учения, армия и флот, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, в мире, россия, новости