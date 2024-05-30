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РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД - РИА Новости Крым, 30.05.2024
РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T08:43
2024-05-30T08:43
2024-05-30T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР; решение по этому вопросу будет принимать президент, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации", – заявил Лавров.По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для РФ серьезный вызов в сфере безопасности"."И, к слову, это проблема не только для нас. В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина в КНР отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность", – подчеркнул Лавров.Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по примеру Филиппин. Об этом Сергей Лавров заявил накануне на встрече по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе ранее заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
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сергей лавров, новости, россия, сша, политика, в мире, рсмд
РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
08:43 30.05.2024 (обновлено: 08:45 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР; решение по этому вопросу будет принимать президент, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации", – заявил Лавров.
По словам министра, развертывание американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР "создаст для РФ серьезный вызов в сфере безопасности".
"И, к слову, это проблема не только для нас. В совместном заявлении по итогам недавнего визита президента России Путина в КНР отмечено, что такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю. Поэтому мы с нашими китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность", – подчеркнул Лавров.
Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по примеру Филиппин. Об этом Сергей Лавров заявил накануне
на встрече по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе ранее заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.