США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии
Вашингтон стремится нарастить размещение ракет средней и меньшей дальности в странах Азии
12:31 29.05.2024 (обновлено: 12:33 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по примеру Филиппин. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.
"Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД – ред.), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины, – сказал Лавров. – И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений".
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе ранее заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
В начале мая в МИД России заявили, что Москва активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. В дипломатическом ведомстве предупредили, что Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение, если подобные американские комплексы появятся в любом регионе мира.
В сентябре прошлого года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска РСМД является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, назвав это беспрецедентным фактом со времен Холодной войны.
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