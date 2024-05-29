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США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии
США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии - РИА Новости Крым, 29.05.2024
США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии
Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T12:31
2024-05-29T12:33
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по примеру Филиппин. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе ранее заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.В начале мая в МИД России заявили, что Москва активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. В дипломатическом ведомстве предупредили, что Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение, если подобные американские комплексы появятся в любом регионе мира.В сентябре прошлого года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска РСМД является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе.Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, назвав это беспрецедентным фактом со времен Холодной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США ведут войну против России руками и телами УкраиныРакеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныПрезидент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США
https://crimea.ria.ru/20240529/lukashenko-priostanovil-deystvie-dogovora-ob-obychnykh-vooruzheniyakh-v-evrope-1137672218.html
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сергей лавров, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, политика, рсмд
США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии

Вашингтон стремится нарастить размещение ракет средней и меньшей дальности в странах Азии

12:31 29.05.2024 (обновлено: 12:33 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для более широкого размещения своих вооружений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по примеру Филиппин. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.
"Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД – ред.), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины, – сказал Лавров. – И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений".
Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе ранее заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
В начале мая в МИД России заявили, что Москва активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. В дипломатическом ведомстве предупредили, что Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение, если подобные американские комплексы появятся в любом регионе мира.
В сентябре прошлого года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска РСМД является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, назвав это беспрецедентным фактом со времен Холодной войны.
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