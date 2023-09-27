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США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова - РИА Новости Крым, 27.09.2023
США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
Переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является нарушением разрушенного... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:10
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее стало известно, что США в рамках учений перебросили пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности на датский остров Борнхольм.По словам Захаровой, речь идет о системе МК-70, которая обеспечивает возможность выполнять пуски не только зенитных ракет SM-6, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.Это уже не первое появление такой установки в Европе – год назад США перебрасывали туда МК-70 в целях демонстрации "самой такой возможности", заметила представитель МИД. Правда тогда, в Пентагоне "постеснялись назвать страну, где демонстрация состоялась, а Госдеп США на протяжении последних лет вообще ничего не говорит об активной деятельности американских военных по подготовке к развертыванию наземных РСМД в Европе", сказала Захарова.Она отметила, что Россия в контексте объявленного ею в одностороннем порядке моратория на размещение РСМД наземного базирования отслеживает "самым внимательным образом любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений".Захарова добавила, что эта информация достойна особого внимания американских СМИ, чтобы потом для них "не стало сюрпризом что-нибудь".Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, назвав это беспрецедентным фактом со времен Холодной войны. Читайте также на РИА Новости Крым: Лавров: США ведут войну против России руками и телами Украины Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны Президент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, политика, сша, рсмд
США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
Захарова: мораторий РФ на размещение РСМД связан с появлением таких ракет США в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Переброска Соединенным Штатами в Европу готового к применению комплекса для запуска ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является нарушением разрушенного ранее Вашингтоном договора, и российский мораторий на размещение таких систем напрямую связан с их появлением в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что США в рамках учений перебросили пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности на датский остров Борнхольм.
По словам Захаровой, речь идет о системе МК-70, которая обеспечивает возможность выполнять пуски не только зенитных ракет SM-6, но и гораздо более дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Это уже не первое появление такой установки в Европе – год назад США перебрасывали туда МК-70 в целях демонстрации "самой такой возможности", заметила представитель МИД. Правда тогда, в Пентагоне "постеснялись назвать страну, где демонстрация состоялась, а Госдеп США на протяжении последних лет вообще ничего не говорит об активной деятельности американских военных по подготовке к развертыванию наземных РСМД в Европе", сказала Захарова.
"На этот раз ВМС США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО. И таким образом Вашингтон фактически приступил к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном договору о РСМД", – заявила представитель российского МИД.
Она отметила, что Россия в контексте объявленного ею в одностороннем порядке моратория на размещение РСМД наземного базирования отслеживает "самым внимательным образом любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений".
"Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса", – подчеркнула она.
Захарова добавила, что эта информация достойна особого внимания американских СМИ, чтобы потом для них "не стало сюрпризом что-нибудь".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил
, что Соединенные Штаты и НАТО недавно провели учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, назвав это беспрецедентным фактом со времен Холодной войны.
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