https://crimea.ria.ru/20240515/belousov-obsudil-s-glavoy-mo-belorussii-voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-1137310554.html

Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество

Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T19:45

2024-05-15T19:45

2024-05-15T19:47

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андрей белоусов

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которых обсудил военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска и другие вопросы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным... Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - говорится в сообщении.В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства также поздравил российского коллегу с назначением на должность.Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России >>

https://crimea.ria.ru/20240514/chto-izmenitsya-s-prikhodom-belousova-na-post-ministra-oborony-rf--mnenie-1137280316.html

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министерство обороны рф, минобороны республики беларусь, белоруссия, политика, новости, безопасность, виктор хренин, андрей белоусов