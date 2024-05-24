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Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин

Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин

Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T18:17

2024-05-24T18:17

2024-05-24T18:17

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.При этом РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений, подчеркнул он. И напомнил, что в странах НАТО также регулярно проходят аналогичные учения."Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки", - заметил президент.В свою очередь белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не имеют планов нападения, но должны быть готовы защищаться."Мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем. Нам война не нужна. Мы о мире, но порох держим сухим", - сказал Лукашенко.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. По итогам российский лидер заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничествоЧто изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнениеРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, учения, безопасность, минск