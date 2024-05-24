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Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T18:17
2024-05-24T18:17
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
новости
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
учения
безопасность
минск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.При этом РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений, подчеркнул он. И напомнил, что в странах НАТО также регулярно проходят аналогичные учения."Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки", - заметил президент.В свою очередь белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не имеют планов нападения, но должны быть готовы защищаться."Мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем. Нам война не нужна. Мы о мире, но порох держим сухим", - сказал Лукашенко.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. По итогам российский лидер заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничествоЧто изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнениеРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, учения, безопасность, минск
Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин

Путин назвал цели совместных с Белоруссией учений с нестратегическим ядерным оружием

18:17 24.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Российская Федерация и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил, все обязательства в области ядерных вооружений соблюдаются. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
"Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических. Разница только в том, что после размещения нестратегических ядерных сил на территории Белоруссии мы поводим это вместе с нашили белорусскими союзниками - это первое. Второе: мы к безопасности Белоруссии относимся так же как к безопасности РФ - и это ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", - сказал Путин.
При этом РФ полностью соблюдает все обязательства в области ядерных вооружений, подчеркнул он. И напомнил, что в странах НАТО также регулярно проходят аналогичные учения.
"Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки", - заметил президент.
В свою очередь белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не имеют планов нападения, но должны быть готовы защищаться.
"Мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем. Нам война не нужна. Мы о мире, но порох держим сухим", - сказал Лукашенко.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. По итогам российский лидер заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
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Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияНовостиТактическое ядерное оружие (ТЯО)Ядерное оружиеУченияБезопасностьМинск
 
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