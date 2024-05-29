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Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооружениях в Европе

Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооружениях в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ размещен на... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T06:37

2024-05-29T06:37

2024-05-29T06:43

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ размещен на национальном правовом интернет-портале страны.Закон был принят нижней палатой парламента страны 17 апреля, одобрен верхней – 6 мая.Законопроект был разработан в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран – членов НАТО о приостановлении этого договора.Россия приостановила действие договора в 2007 году, год назад президент РФ Владимир Путин подписал закон о его денонсации.В полночь на 7 ноября 2023 года Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В дипведомстве страны заявили, что не видят возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока наглядно показали свою недоговороспособность.В МИД констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В министерстве также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.В марте текущего года правительство Молдавии одобрило приостановку действия ДОВСЕ.В ноябре прошлого года стало известно о приостановке участия государств-членов НАТО в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитДенонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения – МедведевЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

https://crimea.ria.ru/20231107/chem-grozit-priostanovka-uchastiya-nato-v-dogovore-o-vooruzheniyakh-v-evrope-1132630800.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, довсе, новости, европа, безопасность, политика, в мире