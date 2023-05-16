https://crimea.ria.ru/20230516/denonsatsiya-dovse-gde-rossiya-smozhet-razmestit-vooruzheniya---medvedev-1128750998.html

Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - Медведев

Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - Медведев - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - Медведев

Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) позволит России размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T14:57

2023-05-16T14:57

2023-05-16T15:12

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) позволит России размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные регионы. Об этом во вторник заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.10 мая президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ. 16 мая Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.Обороноспособность России растетОн также подчеркнул, что денонсация ДОВСЕ позволит Российской Федерации максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения, и "передал привет" французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который 15 мая заявил, что в конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая.Суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДоговор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, которое было подписано в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВГосдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ

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политика, дмитрий медведев, россия, довсе, новости, нато, министерство иностранных дел рф (мид рф)