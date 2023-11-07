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НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе

НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 07.11.2023

НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе

Государства-члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T16:15

2023-11-07T16:15

2023-11-07T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Государства-члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.О приостановке участия в договоре уже объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Дипведомство заявило, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность".В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитДенонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения – МедведевЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

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