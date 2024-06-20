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На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024
На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда. Об этом сообщает погранкомитет... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:33
2024-06-20T13:33
2024-06-20T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.По данным погранкомитета, на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия государственной границы. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима границы, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности
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белоруссия, новости, украина, граница, главное управление разведки украины (гур), безопасность
На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
Минск фиксирует увеличение группировки ВСУ на границе Украины и Белоруссии
13:33 20.06.2024 (обновлено: 13:36 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.
"В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений ГУР Минобороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным погранкомитета, на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.
Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия государственной границы. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима границы, подчеркнули в ведомстве.
"Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются во взаимодействии с частями и соединениями ВС Беларуси и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться", - заключили в погранкомитете.
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