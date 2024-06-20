https://crimea.ria.ru/20240620/na-granitse-ukrainy-i-belorussii-fiksiruyut-uvelichenie-gruppirovki-vsu-1138240349.html

На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ

На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2024

На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ

Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда. Об этом сообщает погранкомитет... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T13:33

2024-06-20T13:33

2024-06-20T13:36

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главное управление разведки украины (гур)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.По данным погранкомитета, на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард", а также другие средства поражения.Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия государственной границы. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима границы, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности

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белоруссия, новости, украина, граница, главное управление разведки украины (гур), безопасность