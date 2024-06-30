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Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт
Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт
Стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T12:52
2024-06-30T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Военный эксперт обращает внимание, что от белорусской границы до Киева 80 км. И враг это отлично понимает, и его кураторы тоже. Они этого опасаются. К тому же Белоруссия – союзное государство России.По его словам, для провокаций на границе с Республикой Беларусь Киев использует запрещенный в России "Русский добровольческий корпус"* (РДК), блок белорусских оппозиционеров. Также проводятся информационные провокации. Погранвойска Белоруссии находятся в напряжении, принято решение по усилению границы.Военный эксперт отмечает, что к ней подтянуты в том числе дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что противник поднимает дроны – явно ведет разведку. Выдвинут дивизион "Полонезов" – мощное белорусское оружие, одна из самых лучших ракетных систем залпового огня.Накануне заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич заявил, что Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики.Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением.21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиКиев запускает беспилотники на границе с БелоруссиейЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ
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украина, политика, мнения, внешняя политика, россия, белоруссия, василий дандыкин
Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт

Украина хочет вывести Беларусь из игры стягиванием войск к ее границе – военный эксперт

12:52 30.06.2024 (обновлено: 12:53 30.06.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Идут определенные провокации и желание вывести Белоруссию из игры. Это провокация с далеко идущим последствиями. У них Белоруссия, как кость в горле", - говорит Василий Дандыкин.
Военный эксперт обращает внимание, что от белорусской границы до Киева 80 км. И враг это отлично понимает, и его кураторы тоже. Они этого опасаются. К тому же Белоруссия – союзное государство России.
"Белоруссия – союзник России со всеми вытекающими последствиями. В Белоруссии сейчас по соглашению размещено тактическое ядерное оружие – большой знак доверия между двумя государствами", - подчеркивает Василий Дандыкин.
По его словам, для провокаций на границе с Республикой Беларусь Киев использует запрещенный в России "Русский добровольческий корпус"* (РДК), блок белорусских оппозиционеров. Также проводятся информационные провокации. Погранвойска Белоруссии находятся в напряжении, принято решение по усилению границы.
Военный эксперт отмечает, что к ней подтянуты в том числе дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что противник поднимает дроны – явно ведет разведку. Выдвинут дивизион "Полонезов" – мощное белорусское оружие, одна из самых лучших ракетных систем залпового огня.
"Если они будут так себя вести, раскачивая лодку с белорусами, то горько об этом пожалеют. Думаю, ничего у врага не получится, но нервы он будет трепать", - заключил Василий Дандыкин.
Накануне заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич заявил, что Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики.
Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением.
21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
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