https://crimea.ria.ru/20240630/zachem-ukraina-ustraivaet-provokatsii-u-granits-belarusi--voennyy-ekspert-1138472236.html

Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт

Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Зачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт

Стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T12:52

2024-06-30T12:52

2024-06-30T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Военный эксперт обращает внимание, что от белорусской границы до Киева 80 км. И враг это отлично понимает, и его кураторы тоже. Они этого опасаются. К тому же Белоруссия – союзное государство России.По его словам, для провокаций на границе с Республикой Беларусь Киев использует запрещенный в России "Русский добровольческий корпус"* (РДК), блок белорусских оппозиционеров. Также проводятся информационные провокации. Погранвойска Белоруссии находятся в напряжении, принято решение по усилению границы.Военный эксперт отмечает, что к ней подтянуты в том числе дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что противник поднимает дроны – явно ведет разведку. Выдвинут дивизион "Полонезов" – мощное белорусское оружие, одна из самых лучших ракетных систем залпового огня.Накануне заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич заявил, что Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики.Погранкомитет Белоруссии также сообщал, что Минск фиксирует увеличение группировки вооруженных формирований Украины в зоне ответственности Житомирского погранотряда: на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением.21 июня в Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей с привлечением ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, сообщали ранее в Минобороны республики.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиКиев запускает беспилотники на границе с БелоруссиейЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика, мнения, внешняя политика, россия, белоруссия, василий дандыкин