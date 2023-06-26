https://crimea.ria.ru/20230626/zapad-gotovit-vooruzhennoe-vtorzhenie-radikalov-v-belorussiyu---kgb-1129620191.html

Запад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ

Запад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Запад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию - КГБ

Коллективный Запад ведет активную подготовку террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, однако власти страны в курсе ситуации и... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T08:51

2023-06-26T08:51

2023-06-26T08:51

ситуация в белоруссии

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Коллективный Запад ведет активную подготовку террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, однако власти страны в курсе ситуации и предприняли меры для своевременной нейтрализации угрозы. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек, пишет РИА Новости.Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что несколько сотен боевиков, ранее выехавших из Белоруссии, проходят подготовку в Познани для организации вооруженного госпереворота в республике."Их подготовка осуществляется на базе спецподразделений и вооруженных формирований. В Польше это "Гром", в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – это СБУ и подразделения украинской военной разведки. После получения первичной подготовки боевики проходят обкатку на поле боя на юго-востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами, готовят террористические акты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Беларуси, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран", - заявил Бычек.И добавил, что КГБ Белоруссии знает имена сотрудников спецслужб, которые занимаются этой подготовкой, а также фонды, финансирующие их террористическую деятельность. "Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства нами предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы", - сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".Читайте также на РИА Новости Крым:Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяцРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнениеБелоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти

https://crimea.ria.ru/20221216/ugroza-gosperevorota-v-belorussii-ochen-vysoka--politolog-1125922506.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, общество, новости, польша, литва, украина, антитеррор, происшествия