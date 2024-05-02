https://crimea.ria.ru/20240502/putin-nagradil-podrostkov-za-pomosch-lyudyam-pri-terakte-v-krokuse-1136997511.html

Путин наградил подростков за помощь людям при теракте в "Крокусе"

Путин наградил подростков за помощь людям при теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Путин наградил подростков за помощь людям при теракте в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" троих подростков, которые помогали посетителям подмосковного "Крокус Сити Холла"... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:36

владимир путин (политик)

россия

награды

"крокус сити холл"

происшествия

теракт

антитеррор

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил медалями "За спасение погибавших" троих подростков, которые помогали посетителям подмосковного "Крокус Сити Холла" выбраться из здания во время совершенного там теракта. Документ размещен на официальном портале правовой информации.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали 551. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. По делу арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия – ПутинВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, награды, "крокус сити холл", происшествия, теракт, антитеррор, дети, новости