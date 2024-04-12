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Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
Вопрос о причастности западных спецслужб к подготовке теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" остается открытым, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T18:00
2024-04-12T18:11
василий небензя
оон
"крокус сити холл"
украина
новости
теракт
терроризм
совет безопасности оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вопрос о причастности западных спецслужб к подготовке теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" остается открытым, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. "Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия, остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта. Тем более что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта опубликовали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности, концертные залы", - сказал дипломат.По словам постпреда России при ООН, вопросы возникают и в связи с данными о самом тесном сотрудничестве ЦРУ и британской разведки с СБУ, которым не раз хвастались руководители украинской спецслужбы. Кроме того, как выяснило следствие, средства для совершения терактов поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma Holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является сын действующего президента США Хантер Байден.В ходе выступления Небензя подчеркнул, что уже на нынешнем этапе расследования теракта "не возникает никаких сомнений в вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление". "Сразу же (после задержания исполнителей теракта – ред.) вскрылись неопровержимые факты, свидетельствующие об украинском следе, о неоспоримой связи террористов с украинскими спецслужбами", - отметил он. В частности, по показаниям убийц, они должны были проследовать на участок государственной границы в Брянской области, после чего сжечь машину в лесу и сообщить об этом своему куратору, который обеспечил бы им переход на украинскую территорию и доставку в Киев. Следствие также получило доступ к телефонам подозреваемых, содержащих изобличающую украинские спецслужбы информацию, добавил Небензя. В распоряжении следствия имеются также подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, добавил дипломат.* запрещенная в РФ международная террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20240411/lavrov-prizval-briks-aktivizirovat-rabotu-po-antiterroru-posle-krokusa-1136471440.html
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василий небензя, оон, "крокус сити холл", украина, новости, теракт, терроризм, совет безопасности оон
Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД

Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в "Крокусе" остается открытым – Небензя

18:00 12.04.2024 (обновлено: 18:11 12.04.2024)
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вопрос о причастности западных спецслужб к подготовке теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" остается открытым, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
"Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия, остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта. Тем более что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта опубликовали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности, концертные залы", - сказал дипломат.
По словам постпреда России при ООН, вопросы возникают и в связи с данными о самом тесном сотрудничестве ЦРУ и британской разведки с СБУ, которым не раз хвастались руководители украинской спецслужбы. Кроме того, как выяснило следствие, средства для совершения терактов поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma Holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является сын действующего президента США Хантер Байден.
В ходе выступления Небензя подчеркнул, что уже на нынешнем этапе расследования теракта "не возникает никаких сомнений в вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление".
"Сразу же (после задержания исполнителей теракта – ред.) вскрылись неопровержимые факты, свидетельствующие об украинском следе, о неоспоримой связи террористов с украинскими спецслужбами", - отметил он.
В частности, по показаниям убийц, они должны были проследовать на участок государственной границы в Брянской области, после чего сжечь машину в лесу и сообщить об этом своему куратору, который обеспечил бы им переход на украинскую территорию и доставку в Киев.
Следствие также получило доступ к телефонам подозреваемых, содержащих изобличающую украинские спецслужбы информацию, добавил Небензя. В распоряжении следствия имеются также подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, добавил дипломат.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
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Василий НебензяООН"Крокус Сити Холл"УкраинаНовостиТерактТерроризмСовет безопасности ООН
 
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