https://crimea.ria.ru/20240427/arestovan-12-y-figurant-dela-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-1136912884.html
Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T14:13
2024-04-27T14:13
2024-04-27T14:28
"крокус сити холл"
суд
арест
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басманный суд москвы
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.По версии следствия, Курбанов предоставлял денежные средства для подготовки террористического акта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их оплачивал.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Ранее по делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
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"крокус сити холл", суд, арест, новости, басманный суд москвы, теракт
Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
В Москве арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
14:13 27.04.2024 (обновлено: 14:28 27.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении гражданина Республики Таджикистан Курбонова Джумахона Бегиджоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Курбанов предоставлял денежные средства для подготовки террористического акта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их оплачивал.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Ранее по делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособники, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил
, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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