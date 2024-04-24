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Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин
Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин
Целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России. О этом в... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T10:32
2024-04-24T10:32
владимир путин (политик)
терроризм
россия
новости
безопасность
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России. О этом в видеообращении к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. "Цель совершаемых в разных регионах мира терактов – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", - подчеркнул Путин.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиМурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
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владимир путин (политик), терроризм, россия, новости, безопасность, "крокус сити холл"
Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин

Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века

10:32 24.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Видеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России. О этом в видеообращении к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал кровавый теракт в Подмосковье 22 марта. Спецслужбы и правоохранители России продолжают выяснять все детали этого подлого преступления. Никто из его участников, включая заказчиков, спонсоров и организаторов, не должен уйти от справедливого возмездия", - подчеркнул он.
По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран.
"Цель совершаемых в разных регионах мира терактов – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", - подчеркнул Путин.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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Владимир Путин (политик)ТерроризмРоссияНовостиБезопасность"Крокус Сити Холл"
 
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