https://crimea.ria.ru/20240424/uchastniki-terakta-v-krokuse-ne-uydut-ot-vozmezdiya---putin-1136800589.html

Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин

Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Участники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - Путин

Целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России. О этом в... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T10:32

2024-04-24T10:32

2024-04-24T10:32

владимир путин (политик)

терроризм

россия

новости

безопасность

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России. О этом в видеообращении к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. "Цель совершаемых в разных регионах мира терактов – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", - подчеркнул Путин.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиМурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах

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владимир путин (политик), терроризм, россия, новости, безопасность, "крокус сити холл"