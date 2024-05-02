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В Крыму стали производить больше хлеба и молока

В Крыму стали производить больше хлеба и молока - РИА Новости Крым, 02.05.2024

В Крыму стали производить больше хлеба и молока

В Крыму в этом году стали производить больше местных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства промышленной политики. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T22:13

2024-05-02T22:13

2024-05-02T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году стали производить больше местных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства промышленной политики.Отмечается, что наибольший прирост за январь-март текущего года отмечается у производителей хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 2744,2 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в рост пошло производство мясных полуфабрикатов охлажденных и замороженных (на 2273,4 тонны), молока, в том числе для детского питания (на 782,7 тонны) и кисломолочной продукции, кроме сметаны (на 781,4 тонны). Нарастили также выпуск муки пшеничной и пшенично-ржаной – на 286 тонн; растительных масел – на 271,4 тонны; круп – на 145,9 тонны; сыров – на 36,6 тонны; воды минеральной и питьевой – на 17 045 тыс. полулитров.При этом сократилось производство джемов, фруктовых желе, пюре и паст фруктовых или ореховых – на 17 тонн. Также сокращается производство продукции из рыбы – на 242 тонны; свинины, кроме субпродуктов – на 63,6 тонны; изделий колбасных копченых – на 286,7 тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПКМишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарствЦены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму

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2024

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