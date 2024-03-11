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Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму

Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму

Развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму и будут открыты к концу текущего года, даст новый импульс торговым отношениям... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T08:16

2024-03-11T08:16

2024-03-11T08:16

логистика

радио "спутник в крыму"

сергей макеев

мнения

продовольственная безопасность крыма

продовольственная безопасность

крым

херсонская область

новые регионы россии

транспортное кольцо вокруг азовского моря

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Сергей Макеев о развитии новых логистических центров в Крыму Сергей Макеев о развитии новых логистических центров в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму и будут открыты к концу текущего года, даст новый импульс торговым отношениям республики с новыми регионами РФ, в частности, создаст здоровую конкурентную среду и позволит оптимизировать цены на продукты аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.По словам Макеева, прошедшая на днях в Геническе Херсонской области крупная торгово-закупочная сессия показала, что Крым очень интересен производителям и предпринимателям из других регионов России, в том числе новых субъектов. А потому строительство логистических центров является одной из приоритетных задач.И подчеркнул, что дороги за Чонгаром уже отремонтированы и в прекрасном состоянии. Более того, буквально в конце прошлой недели начали строительство железной дороги из Ростова вдоль Азовского побережья – получается кольцо с прекрасным потенциалом развития аграрного сектора, считает эксперт.Он напомнил, что стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года предусматривает строительство пяти логистических центров в республике. И, по словам Макеева, все аграрии Херсонской области положительно оценили эти перспективы, поскольку это связано с новыми возможностями хранить и частично перерабатывать их продукцию, которую уже поставляют или готовятся поставлять на полуостров."Это то, куда нам нужно двигаться в первую очередь, чтобы цены были оптимальными и бизнес получал дотации", – сделал вывод Макеев.Такой подход важен как с точки зрения развития здоровой конкуренции между производителями и бизнесменами, что для крымчан и отдыхающих только дополнительный плюс, так и с точки зрения объемов аграрной продукции, потребность в которой в Крыму значительно возрастает летом, в курортный сезон, подчеркнул эксперт.Сейчас предприниматели и бизнесмены в Херсонской области налаживают производство, и это очень непростой процесс, который не может обойтись без помощи других регионов, всей страны и правительства, отметил эксперт.По его словам, ведущие институты РФ работают сегодня на тем, как строить в новых регионах страны торговую базу. Кроме того, бизнесу предлагается много возможностей для получения преференций, в том числе льготное кредитование, чтобы помочь поднять производство на должный уровень в кратчайшие сроки.Но проблем немало, и одна из главных, в частности, на Херсонщине, заключается в необходимости отладить работу оптовиков, сказал Макеев.В Херсонской области действует свободная экономическая зона, однако, по словам эксперта, она в стадии формирования, и все процессы проходят в сложных условиях, с которыми Крыму в переходный период сталкиваться не приходилось."Нам, крымчанам, очень повезло. Я помню те дни, как мы переживали. Но у нас все это было проще. Там все иначе. И особый режим. И есть значительное количество ограничений, которых не было у нас, в том числе с поставками на первом этапе", – сказал Макеев.Учитывая, что условия в Херсонской области напряженные, провести следующую торгово-закупочную сессию было бы оптимально в Крыму, считает эксперт.Ранее Макеев высказывал мнение о том, что увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе.Крупная торгово-закупочная сессия прошла в Геническе Херсонской области 1 марта. Мероприятие посетили производители продовольственной продукции, представители торговых сетей и гости, в том числе из Москвы, Воронежа и Ростова. Участниками стали местные производители, бизнесмены и эксперты отрасли из Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20240211/agrarii-i-zhivotnovody-novykh-regionov-prodolzhat-poluchat-gospodderzhku-1134798013.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, сергей макеев, мнения, продовольственная безопасность крыма, продовольственная безопасность, крым, херсонская область, новые регионы россии, транспортное кольцо вокруг азовского моря