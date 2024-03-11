https://crimea.ria.ru/20240311/tseny-na-produkty-optimiziruyut-s-pomoschyu-logisticheskikh-tsentrov-v-krymu-1135481811.html
Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
Развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму и будут открыты к концу текущего года, даст новый импульс торговым отношениям... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T08:16
2024-03-11T08:16
2024-03-11T08:16
логистика
радио "спутник в крыму"
сергей макеев
мнения
продовольственная безопасность крыма
продовольственная безопасность
крым
херсонская область
новые регионы россии
транспортное кольцо вокруг азовского моря
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Сергей Макеев о развитии новых логистических центров в Крыму
Сергей Макеев о развитии новых логистических центров в Крыму
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму и будут открыты к концу текущего года, даст новый импульс торговым отношениям республики с новыми регионами РФ, в частности, создаст здоровую конкурентную среду и позволит оптимизировать цены на продукты аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.По словам Макеева, прошедшая на днях в Геническе Херсонской области крупная торгово-закупочная сессия показала, что Крым очень интересен производителям и предпринимателям из других регионов России, в том числе новых субъектов. А потому строительство логистических центров является одной из приоритетных задач.И подчеркнул, что дороги за Чонгаром уже отремонтированы и в прекрасном состоянии. Более того, буквально в конце прошлой недели начали строительство железной дороги из Ростова вдоль Азовского побережья – получается кольцо с прекрасным потенциалом развития аграрного сектора, считает эксперт.Он напомнил, что стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года предусматривает строительство пяти логистических центров в республике. И, по словам Макеева, все аграрии Херсонской области положительно оценили эти перспективы, поскольку это связано с новыми возможностями хранить и частично перерабатывать их продукцию, которую уже поставляют или готовятся поставлять на полуостров."Это то, куда нам нужно двигаться в первую очередь, чтобы цены были оптимальными и бизнес получал дотации", – сделал вывод Макеев.Такой подход важен как с точки зрения развития здоровой конкуренции между производителями и бизнесменами, что для крымчан и отдыхающих только дополнительный плюс, так и с точки зрения объемов аграрной продукции, потребность в которой в Крыму значительно возрастает летом, в курортный сезон, подчеркнул эксперт.Сейчас предприниматели и бизнесмены в Херсонской области налаживают производство, и это очень непростой процесс, который не может обойтись без помощи других регионов, всей страны и правительства, отметил эксперт.По его словам, ведущие институты РФ работают сегодня на тем, как строить в новых регионах страны торговую базу. Кроме того, бизнесу предлагается много возможностей для получения преференций, в том числе льготное кредитование, чтобы помочь поднять производство на должный уровень в кратчайшие сроки.Но проблем немало, и одна из главных, в частности, на Херсонщине, заключается в необходимости отладить работу оптовиков, сказал Макеев.В Херсонской области действует свободная экономическая зона, однако, по словам эксперта, она в стадии формирования, и все процессы проходят в сложных условиях, с которыми Крыму в переходный период сталкиваться не приходилось."Нам, крымчанам, очень повезло. Я помню те дни, как мы переживали. Но у нас все это было проще. Там все иначе. И особый режим. И есть значительное количество ограничений, которых не было у нас, в том числе с поставками на первом этапе", – сказал Макеев.Учитывая, что условия в Херсонской области напряженные, провести следующую торгово-закупочную сессию было бы оптимально в Крыму, считает эксперт.Ранее Макеев высказывал мнение о том, что увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе.Крупная торгово-закупочная сессия прошла в Геническе Херсонской области 1 марта. Мероприятие посетили производители продовольственной продукции, представители торговых сетей и гости, в том числе из Москвы, Воронежа и Ростова. Участниками стали местные производители, бизнесмены и эксперты отрасли из Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20240211/agrarii-i-zhivotnovody-novykh-regionov-prodolzhat-poluchat-gospodderzhku-1134798013.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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логистика, сергей макеев, мнения, продовольственная безопасность крыма, продовольственная безопасность, крым, херсонская область, новые регионы россии, транспортное кольцо вокруг азовского моря
Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
Новые логистические центры в Крыму помогут аграриям и оптимизируют цены на продукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым.
Развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму и будут открыты к концу текущего года, даст новый импульс торговым отношениям республики с новыми регионами РФ, в частности, создаст здоровую конкурентную среду и позволит оптимизировать цены на продукты аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.
По словам Макеева, прошедшая на днях в Геническе Херсонской области крупная торгово-закупочная сессия показала, что Крым очень интересен производителям и предпринимателям из других регионов России, в том числе новых субъектов. А потому строительство логистических центров является одной из приоритетных задач.
"То, что у нас сейчас строятся два логистических цента, большой плюс. Я думаю, эти центры будут в конце года уже запускаться и начнут решаться вопросы транспортной логистики. А мы создаем сейчас идеальную логистику", – сказал Макеев.
И подчеркнул, что дороги за Чонгаром уже отремонтированы и в прекрасном состоянии. Более того, буквально в конце прошлой недели начали строительство железной дороги из Ростова вдоль Азовского побережья – получается кольцо с прекрасным потенциалом развития аграрного сектора, считает эксперт.
Он напомнил, что стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года предусматривает строительство пяти логистических центров в республике. И, по словам Макеева, все аграрии Херсонской области положительно оценили эти перспективы, поскольку это связано с новыми возможностями хранить и частично перерабатывать их продукцию, которую уже поставляют или готовятся поставлять на полуостров.
"Это то, куда нам нужно двигаться в первую очередь, чтобы цены были оптимальными и бизнес получал дотации", – сделал вывод Макеев.
Такой подход важен как с точки зрения развития здоровой конкуренции между производителями и бизнесменами, что для крымчан и отдыхающих только дополнительный плюс, так и с точки зрения объемов аграрной продукции, потребность в которой в Крыму значительно возрастает летом, в курортный сезон, подчеркнул эксперт.
"Крым как рекреационная зона очень интересен для бизнеса, потому что резко во время курортного сезона возрастает потребление продуктов питания. И на порядок возрастет количество продукции, которую они (аграрии – ред.) закладывают и выращивают. И будет конкуренция, которая, безусловно, должна быть, потому что мы в условиях рыночной экономики находимся", – сказал Макеев.
Сейчас предприниматели и бизнесмены в Херсонской области налаживают производство, и это очень непростой процесс, который не может обойтись без помощи других регионов, всей страны и правительства, отметил эксперт.
По его словам, ведущие институты РФ работают сегодня на тем, как строить в новых регионах страны торговую базу. Кроме того, бизнесу предлагается много возможностей для получения преференций, в том числе льготное кредитование, чтобы помочь поднять производство на должный уровень в кратчайшие сроки.
Но проблем немало, и одна из главных, в частности, на Херсонщине, заключается в необходимости отладить работу оптовиков, сказал Макеев.
"Есть проблема – перенасыщение розничных сетей. С ними сложно взаимодействовать, так как они определенную монопольную власть имеют на рынке. Нужно помогать ритейлу развиваться. И меморандумы подписывать, анализировать всю цепочку формирования цены, от производителя до розницы", – поделился мнением Макеев.
В Херсонской области действует свободная экономическая зона, однако, по словам эксперта, она в стадии формирования, и все процессы проходят в сложных условиях, с которыми Крыму в переходный период сталкиваться не приходилось.
"Нам, крымчанам, очень повезло. Я помню те дни, как мы переживали. Но у нас все это было проще. Там все иначе. И особый режим. И есть значительное количество ограничений, которых не было у нас, в том числе с поставками на первом этапе", – сказал Макеев.
Учитывая, что условия в Херсонской области напряженные, провести следующую торгово-закупочную сессию было бы оптимально в Крыму, считает эксперт.
"Я надеюсь, что правительство Крыма следующую сессию организует в Крыму. Потому что у нас обстановка на порядок легче – у нас развитая инфраструктура и есть что показать: что мы сделали, чего достигли. Я думаю, все регионы, в том числе из центральной России, приедут на эти мероприятия, и будут контакты. А когда происходят такие контакты между производителями и торговыми организациями, то это в конкуренции цен помогает значительно: прямые контакты устраняют посредников в цепочках", – заключил Макеев.
Ранее Макеев высказывал мнение о том
, что увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе.
Крупная торгово-закупочная сессия прошла в Геническе Херсонской области 1 марта. Мероприятие посетили производители продовольственной продукции, представители торговых сетей и гости, в том числе из Москвы, Воронежа и Ростова. Участниками стали местные производители, бизнесмены и эксперты отрасли из Крыма и Севастополя.
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