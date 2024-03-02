https://crimea.ria.ru/20240302/na-khersonschine-kolichestvo-magazinov-vyroslo-vdvoe-za-polgoda-1135349258.html
На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода
На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода - РИА Новости Крым, 02.03.2024
На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода
Торговая инфраструктура Херсонской области активно развивается, только за последние полгода количество магазинов в регионе увеличилось в два раза. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T07:01
2024-03-02T07:01
2024-03-02T07:01
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
иван сафронов
торговля
новости
новые регионы россии
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269549_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_414efa2e8cd4124020f2a93be11db4ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Торговая инфраструктура Херсонской области активно развивается, только за последние полгода количество магазинов в регионе увеличилось в два раза. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.По его словам, в регионе работают как местные, так и крымские торговые сети. В ближайшее время начнет функционировать торговая сеть из Запорожской области, также обсуждается заход в регион торговой сети из Ростовской области.Кроме того, на Херсонщине на данный момент открыты 32 постоянно действующие ярмарки. Кроме того, создано отдельное государственное унитарное предприятие, которое будет отвечать за развитие рыночной торговли.Говоря о ценовой ситуации в регионе, Сафронов отметил, что в регионе действует регулирование цен на социально значимые товары, которое дает свои результаты."Органы статистики отслеживают цены на 65 социально значимых товаров. По их данным, две трети товаров из этого перечня у нас дешевле, чем в Крыму. Это касается и медикаментов. В прошлом году мы заключили соглашение с аптечными сетями в части сдерживания цен, поэтому по сравнению с другими субъектами, в том числе новыми, у нас достаточно стабильная ситуация с ценами на лекарства", – уточнил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами – ХуснуллинХерсонская область полностью обеспечена лекарствами – властиВ новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
https://crimea.ria.ru/20240301/krymskiy-biznes-proyavlyaet-zhivoy-interes-k-khersonskoy-oblasti-1135348907.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269549_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0c5b0c426d30f197854c85cb80a87389.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, иван сафронов, торговля, новости, новые регионы россии, экономика, общество
На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода
Количество магазинов в Херсонской области выросло вдвое за последние полгода – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Торговая инфраструктура Херсонской области активно развивается, только за последние полгода количество магазинов в регионе увеличилось в два раза. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.
"Торговая инфраструктура на территории Херсонской области за последний год очень серьезно изменилась. Начали работу торговые сети, да и количество магазинов только за последние полгода увеличилось в два раза. Это и сетевая, несетевая торговля", - сказал руководитель ведомства.
По его словам, в регионе работают как местные, так и крымские торговые сети. В ближайшее время начнет функционировать торговая сеть из Запорожской области, также обсуждается заход в регион торговой сети из Ростовской области.
Кроме того, на Херсонщине на данный момент открыты 32 постоянно действующие ярмарки. Кроме того, создано отдельное государственное унитарное предприятие, которое будет отвечать за развитие рыночной торговли.
Говоря о ценовой ситуации в регионе, Сафронов отметил, что в регионе действует регулирование цен на социально значимые товары, которое дает свои результаты.
"Органы статистики отслеживают цены на 65 социально значимых товаров. По их данным, две трети товаров из этого перечня у нас дешевле, чем в Крыму. Это касается и медикаментов. В прошлом году мы заключили соглашение с аптечными сетями в части сдерживания цен, поэтому по сравнению с другими субъектами, в том числе новыми, у нас достаточно стабильная ситуация с ценами на лекарства", – уточнил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым: