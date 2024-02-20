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В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений

В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений - РИА Новости Крым, 20.02.2024

В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений

В новых регионах России восстановлены более 18 тыс объектов, в том числе 6,5 тыс жилых домов и социальных учреждений, отремонтированы более двух тысяч... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T06:34

2024-02-20T06:34

2024-02-20T06:34

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России восстановлены более 18 тыс объектов, в том числе 6,5 тыс жилых домов и социальных учреждений, отремонтированы более двух тысяч километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям, в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также утверждена профильная государственная программа, отметил глава правительства.Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возвели и укрепили фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения, так и приграничных территорий.Правительство России в конце прошлого года утвердило государственную программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Основные цели программы – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.Ежегодно на комплексную программу развития регионов планируется направлять около 2 триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВ Мариуполе военные строители возводят новый медцентрМариуполь фактически вернули к жизни – Хуснуллин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, россия, строительство, правительство россии, новые регионы россии, соцзащита