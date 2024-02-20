Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240220/v-novykh-regionakh-vosstanovili-65-tysyach-domov-i-sotsuchrezhdeniy-1135059639.html
В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
В новых регионах России восстановлены более 18 тыс объектов, в том числе 6,5 тыс жилых домов и социальных учреждений, отремонтированы более двух тысяч... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T06:34
2024-02-20T06:34
михаил мишустин
новости
россия
строительство
правительство россии
новые регионы россии
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130519954_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_a538b8aa0a2bb26bbab18ec974befcd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России восстановлены более 18 тыс объектов, в том числе 6,5 тыс жилых домов и социальных учреждений, отремонтированы более двух тысяч километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям, в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также утверждена профильная государственная программа, отметил глава правительства.Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возвели и укрепили фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения, так и приграничных территорий.Правительство России в конце прошлого года утвердило государственную программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Основные цели программы – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.Ежегодно на комплексную программу развития регионов планируется направлять около 2 триллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВ Мариуполе военные строители возводят новый медцентрМариуполь фактически вернули к жизни – Хуснуллин
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130519954_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7333e99b57147573d899b5fcda6599b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новости, россия, строительство, правительство россии, новые регионы россии, соцзащита
В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений

В новых регионах России восстановили 6,5 тысяч жилых домов и соцобъектов – Мишустин

06:34 20.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВосстановление жилых домов в Мариуполе строителями из Тулы
Восстановление жилых домов в Мариуполе строителями из Тулы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России восстановлены более 18 тыс объектов, в том числе 6,5 тыс жилых домов и социальных учреждений, отремонтированы более двух тысяч километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"В новых регионах восстановлены более 18 тысяч объектов, среди которых 6,5 тыс жилых домов и соцучреждений, около двух тысяч километров автодорог", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям, в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также утверждена профильная государственная программа, отметил глава правительства.
Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возвели и укрепили фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения, так и приграничных территорий.
Правительство России в конце прошлого года утвердило государственную программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Основные цели программы – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.
Ежегодно на комплексную программу развития регионов планируется направлять около 2 триллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
Мариуполь фактически вернули к жизни – Хуснуллин
 
Михаил МишустинНовостиРоссияСтроительствоПравительство РоссииНовые регионы РоссииСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
07:25Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
07:12Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
06:34В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
06:04Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса
00:01Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
22:34Главное за день: 19 февраля
22:11Главные новости Крыма: 19 февраля
21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
21:26Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
21:14Медики частных клиник смогут досрочно выйти на пенсию - условие
21:02Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
20:53В России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
20:43Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
20:37В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
20:27Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
20:16Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
20:11В Симферополе перекроют улицу Пушкина
20:00Украина так и не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
Лента новостейМолния