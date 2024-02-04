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Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин
Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T14:23
2024-02-04T14:23
марат хуснуллин
восстановление мариуполя
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
строительство
россия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".По его словам, над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей - это самый большой проект на сегодняшний день.Два новых многоэтажных дома для жителей Мариуполя возвели строители из Крыма, третью многоэтажку планируют сдать в эксплуатацию в начале этого года.В начале октября прошлого года Хуснуллин сообщал, что в трех районах Мариуполя возводят 21 жилой дом. 14 многоэтажек планировали сдать в эксплуатацию до конца 2023 года и еще семь – в первом полугодии 2024-го.По состоянию на конец осени прошлого года в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписаниеДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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марат хуснуллин, восстановление мариуполя, мариуполь, донецкая народная республика (днр), строительство, россия, новые регионы россии
Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин

Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома

14:23 04.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые кварталы Мариуполя
Новые жилые кварталы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".
"Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
По его словам, над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей - это самый большой проект на сегодняшний день.
Два новых многоэтажных дома для жителей Мариуполя возвели строители из Крыма, третью многоэтажку планируют сдать в эксплуатацию в начале этого года.
В начале октября прошлого года Хуснуллин сообщал, что в трех районах Мариуполя возводят 21 жилой дом. 14 многоэтажек планировали сдать в эксплуатацию до конца 2023 года и еще семь – в первом полугодии 2024-го.
По состоянию на конец осени прошлого года в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.
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Марат ХуснуллинВосстановление МариуполяМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)СтроительствоРоссияНовые регионы России
 
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