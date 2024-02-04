https://crimea.ria.ru/20240204/mariupol-fakticheski-vernuli-k-zhizni---khusnullin-1134682449.html

Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин

Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин

В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T14:23

2024-02-04T14:23

2024-02-04T14:23

марат хуснуллин

восстановление мариуполя

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

строительство

россия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".По его словам, над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей - это самый большой проект на сегодняшний день.Два новых многоэтажных дома для жителей Мариуполя возвели строители из Крыма, третью многоэтажку планируют сдать в эксплуатацию в начале этого года.В начале октября прошлого года Хуснуллин сообщал, что в трех районах Мариуполя возводят 21 жилой дом. 14 многоэтажек планировали сдать в эксплуатацию до конца 2023 года и еще семь – в первом полугодии 2024-го.По состоянию на конец осени прошлого года в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписаниеДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, восстановление мариуполя, мариуполь, донецкая народная республика (днр), строительство, россия, новые регионы россии