https://crimea.ria.ru/20231002/zhile-dlya-tysyach-semey-k-novomu-godu-kak-vosstanavlivaetsya-mariupol-1131806547.html

Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь

Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь

ампредседателя Правительства Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T21:53

2023-10-02T21:53

2023-10-02T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 21 многоквартирный дом возводят в трех районах Мариуполя, 14 новых высоток планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года и еще семь – в первом полугодии следующего. Об этом сообщил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.Новые дома появятся в Центральном, Левобережном и Приморском районах города, уточняется на сайте Правительства России.Все дома возводятся в едином стиле в соответствии с концепцией мастер-плана развития Мариуполя. В новое комфортное жилье смогут заселиться больше 1420 семей.В квартирах уже будет внутренняя отделка, электроплиты и сантехника.Масштабное жилищное строительство в новых российских регионах ведется в рамках программы социально-экономического развития, мероприятия которой синхронизированы с комплексной программой модернизации ЖКХ, а также ремонтно-восстановительными работами на объектах социальной инфраструктуры, напомнил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что Правительство РФ направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе в ДНР запланировано на 2026-2027 годы. Здание авиаузла сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии", отметил он. Также федеральные власти считают необходимым восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиСтроим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской областиДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру

мариуполь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, новости, строительство, марат хуснуллин, новые регионы россии, жилье, общество, правительство россии