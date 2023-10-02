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Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь
Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь
ампредседателя Правительства Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T21:53
2023-10-02T21:53
2023-10-02T21:53
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 21 многоквартирный дом возводят в трех районах Мариуполя, 14 новых высоток планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года и еще семь – в первом полугодии следующего. Об этом сообщил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.Новые дома появятся в Центральном, Левобережном и Приморском районах города, уточняется на сайте Правительства России.Все дома возводятся в едином стиле в соответствии с концепцией мастер-плана развития Мариуполя. В новое комфортное жилье смогут заселиться больше 1420 семей.В квартирах уже будет внутренняя отделка, электроплиты и сантехника.Масштабное жилищное строительство в новых российских регионах ведется в рамках программы социально-экономического развития, мероприятия которой синхронизированы с комплексной программой модернизации ЖКХ, а также ремонтно-восстановительными работами на объектах социальной инфраструктуры, напомнил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что Правительство РФ направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе в ДНР запланировано на 2026-2027 годы. Здание авиаузла сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии", отметил он. Также федеральные власти считают необходимым восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиСтроим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской областиДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мариуполь, новости, строительство, марат хуснуллин, новые регионы россии, жилье, общество, правительство россии
Жилье для тысяч семей к новому году: как восстанавливается Мариуполь
Хуснуллин: в Мариуполе возводят 21 многоквартирный дом для 1420 семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 21 многоквартирный дом возводят в трех районах Мариуполя, 14 новых высоток планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года и еще семь – в первом полугодии следующего. Об этом сообщил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.
Новые дома появятся в Центральном, Левобережном и Приморском районах города, уточняется на сайте Правительства России.
"До конца года строители завершат строительство 14 многоквартирных домов общей площадью более 100 тыс. кв. м в трех районах Мариуполя, в них 1021 квартира. А в первом полугодии 2024 года на месте ранее снесенных домов будут построены еще 7 многоэтажек общей площадью более 49 тыс. кв. м – это еще 400 квартир, работы на объектах уже начались", – рассказал вице-премьер.
Все дома возводятся в едином стиле в соответствии с концепцией мастер-плана развития Мариуполя. В новое комфортное жилье смогут заселиться больше 1420 семей.
В квартирах уже будет внутренняя отделка, электроплиты и сантехника.
Масштабное жилищное строительство в новых российских регионах ведется в рамках программы социально-экономического развития, мероприятия которой синхронизированы с комплексной программой модернизации ЖКХ, а также ремонтно-восстановительными работами на объектах социальной инфраструктуры, напомнил Хуснуллин.
Ранее сообщалось
, что Правительство РФ направит почти один миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе
в ДНР запланировано на 2026-2027 годы. Здание авиаузла сильно разрушено, но взлетная полоса "находится в более-менее приличном состоянии", отметил он. Также федеральные власти считают необходимым восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области
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