https://crimea.ria.ru/20231114/stroiteli-iz-kryma-vozveli-dve-novykh-mnogoetazhki-dlya-zhiteley-mariupolya-1132782629.html

Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя

Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя

Строители из Крыма возвели два новых многоэтажных дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика), третью многоэтажку планируется сдать в эксплуатацию РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T18:14

2023-11-14T18:14

2023-11-14T18:14

владимир константинов

ирек файзуллин

марат хуснуллин

строительство

крым

россия

новые регионы россии

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Строители из Крыма возвели два новых многоэтажных дома для жителей Мариуполя (Донецкая Народная Республика), третью многоэтажку планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Возведение третьего дома, по словам спикера крымского парламента, "идет в хорошем темпе". Завершить работы на объекте планируется в начале 2024 года.Квартиры в построенных крымчанами многоэтажках безвозмездно передаются жителям Мариуполя, имущество которых серьезно пострадало в период боевых действий.В начале октября этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в трех районах Мариуполя возводят 21 жилой дом. 14 многоэтажек планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года и еще семь – в первом полугодии следующего.Министр и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник сообщил, что на данный момент в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.Ранее глава Минстроя отмечал, что программа жилищного строительства в новых регионах предусматривает возведение к 2030 году около 4 миллионов квадратных метров жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дорогиВернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с РоссиейКак работает льготная ипотека в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, ирек файзуллин, марат хуснуллин, строительство, крым, россия, новые регионы россии, мариуполь