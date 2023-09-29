https://crimea.ria.ru/20230929/vernulis-navsegda-senator-o-vossoedinenii-novykh-regionov-s-rossiey-1131731001.html
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T14:01
2023-09-29T14:01
2023-09-29T14:01
сергей цеков
новые регионы россии
день воссоединения новых регионов с россией
эксклюзивы риа новости крым
авторы
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое событие не только для нашей страны, но для всего мирового сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Цеков отметил, что выстраивание системы органов власти, восстановление экономики, социальной сферы и инфраструктуры в новых регионах, различные меры поддержки их жителей в условиях продолжения специальной военной операции свидетельствует об уникальной устойчивости России как государства.При этом настроения в новых регионах в отношении РФ за прошедший год серьезно изменились, добавил сенатор.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с избранными главами регионов – главноеДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230929/v-arteke-ko-dnyu-vossoedineniya-s-novymi-territoriyami-sozdali-zhivuyu-kartinu-1131742572.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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сергей цеков, новые регионы россии, эксклюзивы риа новости крым, авторы, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
Сенатор Цеков: Донбасс и Новороссия вернулись в состав России навсегда
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое событие не только для нашей страны, но для всего мирового сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Как и воссоединение Крыма с Россией, воссоединение новых регионов с РФ является великим событием в истории нашей страны. А со временем придет и понимание того, что это великое событие для мирового сообщества. Великая Россия, которую создавали наши предки ценой миллионов жизней, возрождается. Эти регионы вернулись в состав России, вернулись навсегда, кто бы там чего ни думал и ни заявлял", - сказал политик.
Цеков отметил, что выстраивание системы органов власти, восстановление экономики, социальной сферы и инфраструктуры в новых регионах, различные меры поддержки их жителей в условиях продолжения специальной военной операции свидетельствует об уникальной устойчивости России как государства.
При этом настроения в новых регионах в отношении РФ за прошедший год серьезно изменились, добавил сенатор.
"Очень много представителей Крыма работают там, занимая соответствующие должности, они говорят, что ситуация улучшается. Конечно, какое-то неприятие изначально там присутствовало, хоть и не у подавляющего большинства жителей регионов, а у какой-то части. Но отношение меняется, люди понимают, что Россия - это серьезно, надежно, что это перспектива на будущее. Ситуация меняется к лучшему стопроцентно", – добавил он.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".
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