Рейтинг@Mail.ru
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920
День воссоединения новых регионов с Россией
https://crimea.ria.ru/20230929/vernulis-navsegda-senator-o-vossoedinenii-novykh-regionov-s-rossiey-1131731001.html
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T14:01
2023-09-29T14:01
сергей цеков
новые регионы россии
день воссоединения новых регионов с россией
эксклюзивы риа новости крым
авторы
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368937_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_1679b04b0add7dcae1a90c097bf1cd7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое событие не только для нашей страны, но для всего мирового сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Цеков отметил, что выстраивание системы органов власти, восстановление экономики, социальной сферы и инфраструктуры в новых регионах, различные меры поддержки их жителей в условиях продолжения специальной военной операции свидетельствует об уникальной устойчивости России как государства.При этом настроения в новых регионах в отношении РФ за прошедший год серьезно изменились, добавил сенатор.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с избранными главами регионов – главноеДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230929/v-arteke-ko-dnyu-vossoedineniya-s-novymi-territoriyami-sozdali-zhivuyu-kartinu-1131742572.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368937_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5de6ad3dbf62b1d0797812bc983e6315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цеков, новые регионы россии, эксклюзивы риа новости крым, авторы, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией

Сенатор Цеков: Донбасс и Новороссия вернулись в состав России навсегда

14:01 29.09.2023
 
© РИА Новости КрымНовые регионы России
Новые регионы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России является окончательным и бесповоротным, это значимое событие не только для нашей страны, но для всего мирового сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Как и воссоединение Крыма с Россией, воссоединение новых регионов с РФ является великим событием в истории нашей страны. А со временем придет и понимание того, что это великое событие для мирового сообщества. Великая Россия, которую создавали наши предки ценой миллионов жизней, возрождается. Эти регионы вернулись в состав России, вернулись навсегда, кто бы там чего ни думал и ни заявлял", - сказал политик.
Цеков отметил, что выстраивание системы органов власти, восстановление экономики, социальной сферы и инфраструктуры в новых регионах, различные меры поддержки их жителей в условиях продолжения специальной военной операции свидетельствует об уникальной устойчивости России как государства.
При этом настроения в новых регионах в отношении РФ за прошедший год серьезно изменились, добавил сенатор.
"Очень много представителей Крыма работают там, занимая соответствующие должности, они говорят, что ситуация улучшается. Конечно, какое-то неприятие изначально там присутствовало, хоть и не у подавляющего большинства жителей регионов, а у какой-то части. Но отношение меняется, люди понимают, что Россия - это серьезно, надежно, что это перспектива на будущее. Ситуация меняется к лучшему стопроцентно", – добавил он.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин провел встречу с избранными главами регионов – главное
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
Акция ко Дню воссоединения с новыми территориями
11:09День воссоединения новых регионов с Россией
В Артеке ко Дню воссоединения с новыми территориями создали живую картину
 
День воссоединения новых регионов с РоссиейСергей ЦековНовые регионы РоссииЭксклюзивы РИА Новости КрымАвторыДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Путин выступит с видеообращением к россиянам
14:19ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России
14:01Вернулись навсегда: сенатор о воссоединении новых регионов с Россией
13:53О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией
13:19ДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
13:11Покупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"
12:25В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор
11:29В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
11:09В Артеке ко Дню воссоединения с новыми территориями создали живую картину
10:58В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
10:45Грипп и ОРВИ: Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин
10:28Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу
10:24Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
10:03Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы
09:56Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
09:54Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские марши
09:46В Севастополе спецназ "Гром" задержал реализатора опасных наркогрибов
09:31Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
09:13Путин поручил выровнять соцгарантии для всех участников СВО
08:52Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
Лента новостейМолния