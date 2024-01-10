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Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ

Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ

Более 60 предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях получили статус участников свободной экономической зоны. Об... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T18:28

2024-01-10T18:28

2024-01-10T18:11

сэз в новых регионах россии

новости

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промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 60 предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях получили статус участников свободной экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Первым предприятием-участником СЭЗ в Херсонской области стало аграрно-животноводческое хозяйство, которое планирует увеличить поголовье коз на 54% и приобрести оборудование для сыроварни. Также в рамках инвестпроекта будет пробурена и запущена скважина для орошения полей, что приведет к повышению урожайности сельскохозяйственных культур, добавил он.Вице-премьер отметил, что число компаний свободной экономической зоны за последнее время приросло пятью предприятиями. Это три предприятия из ЛНР, а также Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и аграрно-животноводческое предприятие из Херсонской области.При этом инвестиционный проект для Мариупольского металлургического комбината стал одним из крупнейших. Он оценивается в более чем 867,6 млн рублей и подразумевает создание свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест, отметил генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.На Луганском мясокомбинате планируется обновить оборудование. Еще одно предприятие из ЛНР, которое специализируется на производстве ферросилиция, проведет техническое переоснащение. А промышленный комплекс по производству чугунных валков – основной работодатель для жителей города Лутугино в ЛНР – в результате комплексной модернизации оборудования начнет производить прокатные валки из высоколегированного чугуна.Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Утверждена программа социально-экономического развития новых регионовИнвесторы реализуют в Крыму проекты на 475 млрд рублейСвободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам

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новые регионы россии

мариуполь

луганск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сэз в новых регионах россии, новости, россия, марат хуснуллин, новые регионы россии, мариуполь, луганск, промышленность россии