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В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто стационарных коек в одно- и двухместных палатах, сообщил главный врач центра Дмитрий Данилов, передает пресс-служба Минобороны России.Здесь уже работает поликлиника, которая рассчитана на 400 приемов в день. В многопрофильном многофункциональном медицинском центре оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную. В стационаре после окончания его строительства смогут получать экстренную помощь больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, а также раненые, которых доставят авиационным транспортом.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится новый медкластерМариуполь фактически вернули к жизни – ХуснуллинПорты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, новости
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр

В Мариуполе завершен первый этап строительства многопрофильного медицинского центра

21:41 14.02.2024 (обновлено: 21:42 14.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто стационарных коек в одно- и двухместных палатах, сообщил главный врач центра Дмитрий Данилов, передает пресс-служба Минобороны России.
Здесь уже работает поликлиника, которая рассчитана на 400 приемов в день. В многопрофильном многофункциональном медицинском центре оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную.
В стационаре после окончания его строительства смогут получать экстренную помощь больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, а также раненые, которых доставят авиационным транспортом.
"На данный момент завершен первый этап строительства многопрофильного медицинского центра. В нем представлены консультативно-диагностический центр третьего уровня и стационар. Стационар развернут на 100 коек с возможностью дальнейшего расширения. Консультативно-диагностический центр третьего уровня представлен поликлиникой, мощность которой составляет 400 приемов при двухсменном режиме работы, и диагностический блок. В диагностическом блоке у нас лабораторное отделение. При полной загрузке работы лабораторного отделения можно проводить до 1200 исследований в сутки", – рассказал главный врач многопрофильного медицинского центра ФМБА России Дмитрий Данилов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года.
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