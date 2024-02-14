https://crimea.ria.ru/20240214/v-mariupole-voennye-stroiteli-vozvodyat-novyy-medtsentr-1134936176.html

В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр

В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр

Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T21:41

2024-02-14T21:41

2024-02-14T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто стационарных коек в одно- и двухместных палатах, сообщил главный врач центра Дмитрий Данилов, передает пресс-служба Минобороны России.Здесь уже работает поликлиника, которая рассчитана на 400 приемов в день. В многопрофильном многофункциональном медицинском центре оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную. В стационаре после окончания его строительства смогут получать экстренную помощь больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, а также раненые, которых доставят авиационным транспортом.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится новый медкластерМариуполь фактически вернули к жизни – ХуснуллинПорты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, новости