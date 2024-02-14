https://crimea.ria.ru/20240214/v-mariupole-voennye-stroiteli-vozvodyat-novyy-medtsentr-1134936176.html
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T21:41
2024-02-14T21:41
2024-02-14T21:42
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
здравоохранение в россии
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124021890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e9c01d57865061359a57ccbd8953b7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто стационарных коек в одно- и двухместных палатах, сообщил главный врач центра Дмитрий Данилов, передает пресс-служба Минобороны России.Здесь уже работает поликлиника, которая рассчитана на 400 приемов в день. В многопрофильном многофункциональном медицинском центре оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную. В стационаре после окончания его строительства смогут получать экстренную помощь больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, а также раненые, которых доставят авиационным транспортом.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится новый медкластерМариуполь фактически вернули к жизни – ХуснуллинПорты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124021890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6dcff7d8997d1723df865299c200fdd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, новости
В Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
В Мариуполе завершен первый этап строительства многопрофильного медицинского центра
21:41 14.02.2024 (обновлено: 21:42 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время развернуто сто стационарных коек в одно- и двухместных палатах, сообщил главный врач центра Дмитрий Данилов, передает пресс-служба Минобороны России.
Здесь уже работает поликлиника, которая рассчитана на 400 приемов в день. В многопрофильном многофункциональном медицинском центре оказывают любую врачебную помощь, в том числе узкоспециализированную.
В стационаре после окончания его строительства смогут получать экстренную помощь больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, а также раненые, которых доставят авиационным транспортом.
"На данный момент завершен первый этап строительства многопрофильного медицинского центра. В нем представлены консультативно-диагностический центр третьего уровня и стационар. Стационар развернут на 100 коек с возможностью дальнейшего расширения. Консультативно-диагностический центр третьего уровня представлен поликлиникой, мощность которой составляет 400 приемов при двухсменном режиме работы, и диагностический блок. В диагностическом блоке у нас лабораторное отделение. При полной загрузке работы лабораторного отделения можно проводить до 1200 исследований в сутки", – рассказал главный врач многопрофильного медицинского центра ФМБА России Дмитрий Данилов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил
, что в новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: