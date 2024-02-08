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Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году
Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году
Восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска позволит увеличить их мощность на миллион тонн в текущем году. Об этом со ссылкой на главу Минтранса... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T16:17
2024-02-08T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска позволит увеличить их мощность на миллион тонн в текущем году. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева сообщает пресс-служба Морской коллегии при правительстве РФ.В настоящее время Росморречфлот проводит мероприятия по восстановлению морской инфраструктуры портов Мариуполь и Бердянск.В июне 2023 года в порту Мариуполь из 22 причалов в рабочем состоянии находились 14, мощность порта на тот момент составляла 3,4 млн тонн, в 2014 году – 15,5 млн тонн грузов в год.Мощность порта Бердянск в прошлом году составляла 1,5 млн тонн, в 2014 году – 3,5 млн тонн, в рабочем состоянии находились 7 причалов из 9, уточняется в сообщении.По данным Минтранса РФ, грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублейК модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
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Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году

Мощность портов Мариуполь и Бердянск увеличится на миллион тонн грузов до конца года

16:17 08.02.2024 (обновлено: 16:46 08.02.2024)
 
© AP Photo/ Vadim GhirdaМариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Мариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска позволит увеличить их мощность на миллион тонн в текущем году. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева сообщает пресс-служба Морской коллегии при правительстве РФ.
"Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн", – сказал Савельев и уточнил, что общая мощность этих портов в 2023 году составила 4,9 млн тонн.
В настоящее время Росморречфлот проводит мероприятия по восстановлению морской инфраструктуры портов Мариуполь и Бердянск.
В июне 2023 года в порту Мариуполь из 22 причалов в рабочем состоянии находились 14, мощность порта на тот момент составляла 3,4 млн тонн, в 2014 году – 15,5 млн тонн грузов в год.
Мощность порта Бердянск в прошлом году составляла 1,5 млн тонн, в 2014 году – 3,5 млн тонн, в рабочем состоянии находились 7 причалов из 9, уточняется в сообщении.
По данным Минтранса РФ, грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года.
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МариупольБердянскРосМорРечФлотНовостиАзовское мореМариупольский морской торговый портБердянский морской торговый портПорты Азовского-Черноморского бассейнаМинтранс РоссииРоссияПромышленность России
 
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