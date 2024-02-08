https://crimea.ria.ru/20240208/porty-mariupol-i-berdyansk-uvelichat-moschnost-na-million-tonn-do-2024-goda-1134796717.html

Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году

Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 году

Восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска позволит увеличить их мощность на миллион тонн в текущем году. Об этом со ссылкой на главу Минтранса... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T16:17

2024-02-08T16:17

2024-02-08T16:46

мариуполь

бердянск

росморречфлот

новости

азовское море

мариупольский морской торговый порт

бердянский морской торговый порт

порты азовского-черноморского бассейна

минтранс россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110947/81/1109478103_0:2:532:301_1920x0_80_0_0_d0222980f2a95c7418637c8ac5c44fde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Восстановление инфраструктуры портов Мариуполя и Бердянска позволит увеличить их мощность на миллион тонн в текущем году. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева сообщает пресс-служба Морской коллегии при правительстве РФ.В настоящее время Росморречфлот проводит мероприятия по восстановлению морской инфраструктуры портов Мариуполь и Бердянск.В июне 2023 года в порту Мариуполь из 22 причалов в рабочем состоянии находились 14, мощность порта на тот момент составляла 3,4 млн тонн, в 2014 году – 15,5 млн тонн грузов в год.Мощность порта Бердянск в прошлом году составляла 1,5 млн тонн, в 2014 году – 3,5 млн тонн, в рабочем состоянии находились 7 причалов из 9, уточняется в сообщении.По данным Минтранса РФ, грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублейК модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

мариуполь

бердянск

азовское море

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, бердянск, росморречфлот, новости, азовское море, мариупольский морской торговый порт, бердянский морской торговый порт, порты азовского-черноморского бассейна, минтранс россии, россия, промышленность россии